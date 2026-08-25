Cerca de 40 cães e gatos estarão disponíveis para adoção neste fim de semana em Piracicaba. A ação acontece no sábado (29) e domingo (30), das 14h às 17h, no Piso L1 do Shopping Piracicaba, ao lado da Praça de Eventos Norte. A iniciativa busca aproximar os animais de pessoas interessadas em oferecer um novo lar e também orientar as famílias sobre os cuidados necessários antes e depois da adoção.
Realizado em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais de Piracicaba (SPPA), o Adota Pet reunirá cerca de 40 cães e gatos que já foram vermifugados e estão preparados para encontrar novos tutores. Além de conhecer os animais, os visitantes poderão receber orientações sobre a adaptação dos pets ao novo ambiente, rotina, alimentação e cuidados necessários para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos novos companheiros.
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A proposta é que os animais sejam encaminhados para famílias preparadas para assumir os cuidados e a responsabilidade de ter um pet. Para quem está pensando em adotar, o evento também pode ser uma oportunidade para entender melhor as responsabilidades envolvidas na chegada de um animal à família.
A rotina, a alimentação, os cuidados e o período de adaptação são alguns dos aspectos que precisam ser considerados antes da decisão. Por isso, a orientação estará disponível durante a ação. Segundo Bruna Evangelista, gerente de marketing do Shopping Piracicaba, a proposta é incentivar uma adoção consciente e mostrar que receber um animal envolve compromisso de cuidado ao longo de sua vida.