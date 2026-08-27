A Prefeitura de Piracicaba realizou, entre os dias 17 e 22 de agosto, uma operação tapa-buraco em 23 vias de 14 bairros do município. A ação foi conduzida pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e teve como objetivo melhorar a segurança viária, o conforto dos motoristas e a fluidez do trânsito.

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Os serviços são definidos a partir de solicitações registradas pela população por meio do SIP (Serviço de Informações à População) – 156, de demandas encaminhadas por vereadores e também de pontos identificados pelas próprias equipes durante os trabalhos nas ruas.