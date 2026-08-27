27 de agosto de 2026
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MELHORIAS NAS RUAS

Operação tapa-buraco atende 14 bairros de Piracicaba; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Operação atendeu 23 vias de 14 bairros entre os dias 17 e 22 de agosto.
Operação atendeu 23 vias de 14 bairros entre os dias 17 e 22 de agosto.

A Prefeitura de Piracicaba realizou, entre os dias 17 e 22 de agosto, uma operação tapa-buraco em 23 vias de 14 bairros do município. A ação foi conduzida pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e teve como objetivo melhorar a segurança viária, o conforto dos motoristas e a fluidez do trânsito.

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Os serviços são definidos a partir de solicitações registradas pela população por meio do SIP (Serviço de Informações à População) – 156, de demandas encaminhadas por vereadores e também de pontos identificados pelas próprias equipes durante os trabalhos nas ruas.

Segundo a Prefeitura, a operação prioriza locais considerados estratégicos e de maior urgência, principalmente avenidas com fluxo intenso de veículos. O serviço também contempla intervenções pontuais identificadas pelas equipes.

Durante a execução, é realizada a medição da massa asfáltica aplicada por metro quadrado, seguindo um padrão de atendimento. Nos locais que precisam de uma intervenção mais profunda, as equipes fazem o requadramento do buraco, aplicam bica corrida, composta por pedra britada, pedrisco e pó de pedra, e finalizam com massa asfáltica.

Vias atendidas

Os trabalhos foram realizados nos seguintes bairros:

  • Água Branca: ruas Hélio Rodrigues Neto, Professora Maria Isabel Teixeira Mendes e Raul Aparecido Gardin;
  • Chácara Nazareth: rua Antônio Corrêa Barbosa;
  • Garças: avenida Elias de Almeida Prado e ruas Antônio José da Conceição, Areiopólis e Manoel de Toledo e Silva;
  • Jardim Camargo: rua Avelina Ferreira da Cunha;
  • Jardim Irapuã: rua Josué Blumer;
  • Jardim Oriente: rua Neusa Maria Mendes Tonin;
  • Jardim São Francisco: avenida Felipe Westim de Vasconcelos e rua Cristiano Mathiensen;
  • Novo Horizonte: ruas Celestino Furlan e Reverendo Misael Bozon Penteado;
  • Parque Peória: rua Cordeirópolis;
  • Santa Teresinha: ruas Dr. Carlos Roberto Hoppe Fortinguerra e Rosa Donioti Zilio;
  • São Dimas: avenida Torquato da Silva Leitão;
  • Vila Independência: rua Barão de Piracicamirim;
  • Vila Industrial: ruas Antônio Pinesi e Arthur Paulo Furlan;
  • Vila Rezende: rua Adolpho Schievano.

A operação integra as ações de manutenção da malha viária de Piracicaba e busca atender tanto pontos indicados pelos moradores quanto locais identificados como prioritários pelas equipes municipais.

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