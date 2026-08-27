A Prefeitura de Piracicaba realizou, entre os dias 17 e 22 de agosto, uma operação tapa-buraco em 23 vias de 14 bairros do município. A ação foi conduzida pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e teve como objetivo melhorar a segurança viária, o conforto dos motoristas e a fluidez do trânsito.
VEJA MAIS :
- Preso, Cássio Fala Pira tenta recuperar salário de R$ 18,5 mil
- Feira de adoção reúne cerca de 40 pets neste fim de semana
- Supermercado COOP de Piracicaba vai funcionar 24 horas; VEJA
Os serviços são definidos a partir de solicitações registradas pela população por meio do SIP (Serviço de Informações à População) – 156, de demandas encaminhadas por vereadores e também de pontos identificados pelas próprias equipes durante os trabalhos nas ruas.
Segundo a Prefeitura, a operação prioriza locais considerados estratégicos e de maior urgência, principalmente avenidas com fluxo intenso de veículos. O serviço também contempla intervenções pontuais identificadas pelas equipes.
Durante a execução, é realizada a medição da massa asfáltica aplicada por metro quadrado, seguindo um padrão de atendimento. Nos locais que precisam de uma intervenção mais profunda, as equipes fazem o requadramento do buraco, aplicam bica corrida, composta por pedra britada, pedrisco e pó de pedra, e finalizam com massa asfáltica.
Vias atendidas
Os trabalhos foram realizados nos seguintes bairros:
- Água Branca: ruas Hélio Rodrigues Neto, Professora Maria Isabel Teixeira Mendes e Raul Aparecido Gardin;
- Chácara Nazareth: rua Antônio Corrêa Barbosa;
- Garças: avenida Elias de Almeida Prado e ruas Antônio José da Conceição, Areiopólis e Manoel de Toledo e Silva;
- Jardim Camargo: rua Avelina Ferreira da Cunha;
- Jardim Irapuã: rua Josué Blumer;
- Jardim Oriente: rua Neusa Maria Mendes Tonin;
- Jardim São Francisco: avenida Felipe Westim de Vasconcelos e rua Cristiano Mathiensen;
- Novo Horizonte: ruas Celestino Furlan e Reverendo Misael Bozon Penteado;
- Parque Peória: rua Cordeirópolis;
- Santa Teresinha: ruas Dr. Carlos Roberto Hoppe Fortinguerra e Rosa Donioti Zilio;
- São Dimas: avenida Torquato da Silva Leitão;
- Vila Independência: rua Barão de Piracicamirim;
- Vila Industrial: ruas Antônio Pinesi e Arthur Paulo Furlan;
- Vila Rezende: rua Adolpho Schievano.
A operação integra as ações de manutenção da malha viária de Piracicaba e busca atender tanto pontos indicados pelos moradores quanto locais identificados como prioritários pelas equipes municipais.