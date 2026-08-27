As chamadas ínguas, caracterizadas pelo aumento dos gânglios linfáticos, são comuns durante infecções e processos inflamatórios. Na maioria das vezes, o inchaço desaparece conforme o organismo se recupera. Porém, quando permanece por semanas ou apresenta crescimento progressivo, é importante buscar avaliação médica.

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Um dos possíveis motivos para o aumento persistente dos linfonodos é o linfoma, tipo de câncer que se desenvolve nas células do sistema linfático. A doença pode atingir os linfonodos, o baço, a medula óssea e outros órgãos.