As chamadas ínguas, caracterizadas pelo aumento dos gânglios linfáticos, são comuns durante infecções e processos inflamatórios. Na maioria das vezes, o inchaço desaparece conforme o organismo se recupera. Porém, quando permanece por semanas ou apresenta crescimento progressivo, é importante buscar avaliação médica.
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Um dos possíveis motivos para o aumento persistente dos linfonodos é o linfoma, tipo de câncer que se desenvolve nas células do sistema linfático. A doença pode atingir os linfonodos, o baço, a medula óssea e outros órgãos.
Quando a íngua merece atenção?
Gânglios que continuam crescendo por mais de três semanas devem ser investigados. Outro sinal de alerta é quando o linfonodo apresenta tamanho superior a dois centímetros, principalmente quando localizado no pescoço, nas axilas ou na virilha.
Também merecem avaliação médica os inchaços que aparecem em regiões menos comuns, como acima da clavícula, entre os pulmões ou na cavidade abdominal.
Nem todos os linfonodos aumentados podem ser percebidos pelo toque ou visualmente. Alguns só são identificados por meio de exames de imagem, dependendo da região afetada.
Outros sintomas
Além do aumento dos gânglios, alguns pacientes com linfoma podem apresentar outros sinais, como:
- Febre sem causa aparente;
- Suor noturno intenso;
- Perda de peso sem intenção;
- Cansaço persistente;
- Coceira pelo corpo;
- Falta de ar;
- Tosse;
- Sensação de pressão no peito.
A presença desses sintomas, isoladamente, não significa que a pessoa tenha linfoma, já que eles também podem estar relacionados a outras condições. Por isso, a avaliação médica é fundamental para identificar a causa.
Tipos de linfoma
Os linfomas são divididos principalmente em linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é mais frequente entre adultos jovens, embora também esteja se tornando mais comum entre pessoas idosas. Já o linfoma não Hodgkin apresenta maior ocorrência com o avanço da idade.
Quando procurar um médico?
Uma íngua que surge durante uma infecção pode desaparecer naturalmente após a melhora do quadro. Entretanto, aumento progressivo, persistência por várias semanas, crescimento do gânglio ou presença de sintomas associados são motivos para procurar atendimento médico.
O diagnóstico não pode ser feito apenas pela aparência ou pelo tamanho da íngua. O médico poderá avaliar o histórico do paciente e solicitar exames para descobrir a origem do aumento dos linfonodos.
Importante: ter uma íngua não significa, necessariamente, ter câncer. Infecções são causas muito mais comuns de aumento dos gânglios. A persistência ou o crescimento do inchaço, porém, merece investigação profissional.