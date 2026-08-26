A médica Patrícia Cristina Guidio, denunciada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pela morte de Jamily Vitória Duarte, de 5 anos, era recém-formada quando realizou o atendimento da criança na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Cristina, em Piracicaba (SP).

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Segundo informações do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Patrícia concluiu o curso de Medicina pela Universidade Brasil em 2023, mesmo ano em que ocorreu a morte da criança. O registro profissional dela permanece ativo.