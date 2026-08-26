Novos semáforos foram instalados no cruzamento da Rua Alferes José Caetano com a Rua Voluntários de Piracicaba, na região central de Piracicaba. Apesar de os equipamentos já estarem posicionados no local, eles ainda não estavam funcionando durante a apuração realizada pela equipe do Jornal de Piracicaba.

A equipe do JP esteve no cruzamento no dia 26 de agosto e constatou que a estrutura dos novos equipamentos já havia sido instalada. No dia 27, porém, os semáforos continuavam desligados e ainda não controlavam o fluxo de veículos e pedestres.

A instalação altera a sinalização de um importante ponto de circulação da região central e deverá modificar a dinâmica do trânsito assim que os equipamentos forem ativados.

Instalação já havia sido solicitada