Novos semáforos foram instalados no cruzamento da Rua Alferes José Caetano com a Rua Voluntários de Piracicaba, na região central de Piracicaba. Apesar de os equipamentos já estarem posicionados no local, eles ainda não estavam funcionando durante a apuração realizada pela equipe do Jornal de Piracicaba.
A equipe do JP esteve no cruzamento no dia 26 de agosto e constatou que a estrutura dos novos equipamentos já havia sido instalada. No dia 27, porém, os semáforos continuavam desligados e ainda não controlavam o fluxo de veículos e pedestres.
A instalação altera a sinalização de um importante ponto de circulação da região central e deverá modificar a dinâmica do trânsito assim que os equipamentos forem ativados.
Instalação já havia sido solicitada
A implantação de semáforos no cruzamento é uma demanda que já havia sido apresentada anteriormente.
Em 2015, uma indicação registrada na Câmara de Vereadores de Piracicaba solicitava a instalação de um equipamento no cruzamento entre a Rua Voluntários de Piracicaba e a Rua Alferes José Caetano.
Anos mais tarde, em agosto de 2023, outro pedido foi protocolado no Legislativo municipal para que fosse realizado um estudo sobre a necessidade de instalação de semáforo no mesmo ponto.
O cruzamento também já recebeu ações de sinalização viária, incluindo serviços de reforço e manutenção da sinalização horizontal e vertical.
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Equipamentos ainda não foram ativados
Embora os semáforos já estejam fisicamente instalados, a equipe do JP verificou que os equipamentos ainda não estavam em funcionamento no dia 27 de agosto.
Enquanto a sinalização não for ativada, motoristas e pedestres devem manter a atenção redobrada ao atravessar o cruzamento e seguir as orientações da sinalização atualmente disponível.
A instalação dos equipamentos representa uma mudança na organização do trânsito na região central de Piracicaba. A expectativa agora é pela conclusão dos procedimentos necessários para que os novos semáforos entrem efetivamente em operação.