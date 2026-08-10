Escolher um notebook pode ser uma tarefa difícil diante da variedade de modelos disponíveis no mercado. Processador, memória RAM, armazenamento, tela, placa de vídeo e mobilidade estão entre os principais fatores que devem ser considerados antes da compra.

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Um levantamento publicado pelo site Coompare reúne 10 notebooks que se destacam em 2026, com opções para diferentes necessidades e perfis de usuários. A seleção foi atualizada em 14 de agosto de 2026.