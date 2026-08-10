Escolher um notebook pode ser uma tarefa difícil diante da variedade de modelos disponíveis no mercado. Processador, memória RAM, armazenamento, tela, placa de vídeo e mobilidade estão entre os principais fatores que devem ser considerados antes da compra.
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Um levantamento publicado pelo site Coompare reúne 10 notebooks que se destacam em 2026, com opções para diferentes necessidades e perfis de usuários. A seleção foi atualizada em 14 de agosto de 2026.
1. Acer Aspire 3 A315-510P-34
O modelo aparece em primeiro lugar na lista e é indicado para atividades do dia a dia, como estudos, trabalho, navegação e edição de documentos. Ele conta com Intel Core i3, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB, tela Full HD de 15,6 polegadas e Windows 11.
2. ASUS VivoBook 15 X1504VA
Considerado pelo levantamento como uma opção de melhor custo-benefício, o notebook possui Intel Core i5 de 13ª geração, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB, além de tela Full HD de 15,6 polegadas. A configuração é voltada principalmente para estudos, trabalho e multitarefas.
3. Samsung Galaxy Book4
O Galaxy Book4 aparece como uma alternativa para quem busca equilíbrio entre desempenho e praticidade. O equipamento traz Intel Core i5, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB e tela Full HD de 15,6 polegadas.
4. Dell Inspiron i15-i3100-A60P
Com 16 GB de RAM e SSD de 1 TB, o Dell Inspiron se destaca pelo espaço para armazenamento e pela configuração voltada a produtividade. O modelo tem tela Full HD de 15,6 polegadas e Windows 11.
5. ASUS VivoBook Go 15 E1504FA-NJ836W
O quinto colocado utiliza AMD Ryzen 5 7520U, 8 GB de RAM e SSD de 512 GB, além de tela Full HD de 15,6 polegadas. Segundo o levantamento, o modelo é adequado para tarefas cotidianas e conta com tela antirreflexo.
6. VAIO FE16
Para quem precisa de mais memória, o VAIO FE16 aparece com 32 GB de RAM e SSD de 512 GB, além de tela de 16 polegadas com resolução WUXGA. A configuração é direcionada a usuários que realizam multitarefas e atividades de trabalho e estudo.
7. Acer Aspire 5 A515-45-R043
O Acer Aspire 5 traz AMD Ryzen 5 5500U, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB. A tela Full HD de 15,6 polegadas e o armazenamento rápido fazem do equipamento uma opção voltada a estudos, trabalho e entretenimento.
8. Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10
O modelo conta com Intel Core i5-13420H, 8 GB de RAM e SSD de 512 GB, além de tela WUXGA de 15,3 polegadas. Um dos diferenciais apontados é a possibilidade de expansão da memória RAM para até 24 GB.
9. Apple MacBook Air
O MacBook Air aparece na nona posição com chip M4, 16 GB de memória, SSD de 256 GB e tela Retina de 13,6 polegadas. O modelo se destaca pela combinação de desempenho, baixo peso e autonomia de bateria, segundo o levantamento.
10. Lenovo LOQ 15IRX9
Fechando a lista está o Lenovo LOQ 15IRX9, voltado principalmente para jogos e tarefas mais exigentes. O notebook possui Intel Core i5-13450HX, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB e placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6 GB. A tela Full HD de 15,6 polegadas tem taxa de atualização de 144 Hz.
O que observar antes de comprar
A escolha do notebook depende do tipo de uso. Para tarefas básicas, 8 GB de RAM podem ser suficientes, enquanto atividades mais pesadas podem exigir 16 GB ou mais. O armazenamento SSD também é importante para garantir inicializações e carregamentos mais rápidos.
Para quem pretende jogar ou trabalhar com edição de vídeo e outras atividades gráficas, a presença de uma placa de vídeo dedicada pode fazer diferença. Já para quem transporta o equipamento com frequência, peso, autonomia de bateria e tamanho da tela devem entrar na avaliação.
Os preços e a disponibilidade dos modelos podem variar conforme a loja e o período da compra.