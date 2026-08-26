Entre as mudanças, quem realizou tatuagem, maquiagem definitiva ou determinados procedimentos estéticos poderá doar após sete dias, desde que o estabelecimento utilizado siga as normas de segurança exigidas. Quando não for possível verificar essas condições, o período de espera passa a ser de quatro meses. Para piercing na boca ou na região genital, a doação poderá ocorrer quatro meses depois da retirada do acessório. Já quem passou por endoscopia ou utilizou anabolizantes sem prescrição médica terá prazo de quatro meses.

A doação de sangue terá novos critérios no Brasil a partir de outubro. A Portaria GM/MS nº 11.685/2026 reduz o tempo necessário para que algumas pessoas voltem a doar depois de procedimentos como tatuagem, maquiagem definitiva, aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento. A medida também altera as regras para piercing, endoscopia, uso de anabolizantes e doadores com 70 anos ou mais.

A nova regulamentação também amplia a possibilidade de doação para pessoas que completarem 70 anos. Doadores regulares poderão continuar contribuindo após essa idade, desde que estejam em condições de saúde adequadas e sejam aprovados na avaliação clínica realizada pelo serviço de hemoterapia. A regra mantém a necessidade de respeitar os intervalos entre as doações previstos para cada faixa etária.

Novos critérios também alteram a triagem

Outra novidade está relacionada à identificação de possíveis infecções. A regulamentação prevê o uso do NAT Plus, exame desenvolvido por Bio-Manguinhos/Fiocruz capaz de identificar HIV, hepatites B e C e o parasita responsável pela malária. Com essa triagem, pessoas que tiveram exposição em áreas de risco para malária poderão ter o período de espera reduzido para 30 dias, conforme a avaliação do serviço responsável pela coleta.

As bolsas e amostras de sangue também passarão a utilizar o padrão internacional ISBT 128, que permite acompanhar a identificação do material durante as diferentes etapas do processo. Outra alteração envolve as plaquetas, cuja validade poderá chegar a sete dias. Para quem pretende doar, continuam valendo requisitos como ter pelo menos 50 quilos, apresentar documento de identificação com foto, dormir no mínimo seis horas nas 24 horas anteriores e estar alimentado. Alimentos gordurosos devem ser evitados nas três horas antes da coleta e, caso a doação aconteça após o almoço, é necessário esperar duas horas.