A 41ª Festa das Nações de Piracicaba encerrou a edição de 2026 com quase R$ 10 milhões em receita e um resultado positivo que será revertido às entidades participantes. O balanço financeiro foi apresentado pela Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba) na noite desta terça-feira (25), durante evento realizado no Teatro Municipal Dr. Losso Netto.

VEJA MAIS :

Ao todo, a festa registrou R$ 9.984.437,66 em receita, sendo R$ 6.504.589,66 provenientes das barracas e R$ 3.479.848,00 de patrocínios e apoios.