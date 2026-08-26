26 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
41ª FESTA DAS NAÇÕES

Fenapi registra R$ 9,9 milhões arrecadados no "Ano das Luzes"

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A 41ª Festa das Nações de Piracicaba encerrou a edição de 2026 com quase R$ 10 milhões em receita e um resultado positivo que será revertido às entidades participantes. O balanço financeiro foi apresentado pela Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba) na noite desta terça-feira (25), durante evento realizado no Teatro Municipal Dr. Losso Netto.

VEJA MAIS :

Ao todo, a festa registrou R$ 9.984.437,66 em receita, sendo R$ 6.504.589,66 provenientes das barracas e R$ 3.479.848,00 de patrocínios e apoios.

O superávit alcançou R$ 500.010,00, permitindo o repasse de R$ 23.810,00 para cada uma das 21 entidades que participaram da programação. O valor representa um reforço financeiro para a continuidade dos projetos e ações sociais desenvolvidos pelas instituições.

A edição deste ano reuniu aproximadamente 78 mil visitantes durante cinco dias e teve como tema “O Ano das Luzes”. A organização apostou em um novo layout, experiências diferenciadas e ações de inovação, mantendo o caráter beneficente que marca a tradicional festa piracicabana.

Para a presidente da Fenapi, Carolina Angelelli, o resultado demonstra que a festa conseguiu renovar a experiência do público sem deixar de lado sua essência. “Os números mostram isso, transformando-se em impacto real de recursos para que as instituições consigam dar continuidade aos seus projetos sociais”, destacou.

Ecobags terão renda revertida às entidades

Durante a apresentação do balanço, a Fenapi também anunciou o início da comercialização de ecobags produzidas em parceria com a Casa do HipHop, utilizando lonas que fizeram parte da comunicação visual da 41ª Festa das Nações.

As sacolas custam R$ 20 e podem ser adquiridas diretamente com as instituições participantes. O modelo possui alças reforçadas e mede 40 centímetros de altura por 35 centímetros de largura.

Segundo a organização, além de reaproveitar materiais utilizados durante o evento, a iniciativa busca gerar novos recursos para as entidades.

Entre novembro e dezembro, as ecobags também poderão ser obtidas por meio de uma ação em parceria com o Shopping Piracicaba, mediante a troca por notas fiscais de compras realizadas no centro de compras. O regulamento e os detalhes da campanha ainda serão divulgados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários