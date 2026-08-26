Um projeto em análise na Câmara dos Deputados pode mudar a situação de motoristas que receberam multas por excesso de velocidade nos últimos dez anos. O substitutivo apresentado pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) ao Projeto de Lei 3.516/2019 propõe anistiar penalidades registradas por medidores de velocidade no período de dez anos anterior à eventual entrada em vigor da lei. A medida também prevê a retirada de juros, correção monetária, encargos e demais acréscimos relacionados às multas alcançadas.

A proposta, porém, ainda não representa um perdão de multas que já esteja valendo. O texto precisa seguir a tramitação legislativa e ser aprovado para que as regras tenham efeito. Caso isso aconteça, a anistia abrangeria infrações identificadas por radares de diferentes tipos, ampliando o alcance previsto originalmente no projeto. Os órgãos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios teriam até seis meses para realizar a baixa definitiva dos débitos e atualizar os registros dos veículos e dos condutores.

O substitutivo também mantém a utilização dos equipamentos de fiscalização de velocidade. A versão inicial do projeto previa a proibição de determinados radares, incluindo modelos estáticos, móveis e portáteis, além do perdão das multas. Na nova versão, a proibição foi retirada, enquanto a possibilidade de anistia foi mantida e ampliada para infrações registradas por medidores de qualquer tipo.