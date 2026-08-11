11 de agosto de 2026
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MORTE PRECOCE

Quem era o jovem que morreu em acidente de moto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
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Jhennyfer Oliveira e redes sociais.
O acidente aconteceu na avenida Abel Pereira.
O acidente aconteceu na avenida Abel Pereira.

  Luccas Chiaranda foi o jovem motociclista de 24 anos que morreu na tarde desta segunda-feira (10), após um acidente na Avenida Jaime Pereira - Estrada do Bongue, em Piracicaba.

Luccas seguia de moto no sentido centro-bairro, quando se envolveu em uma colisão com um carro dentro de uma rotatória. 

A batida foi forte. Equipes da Guarda Civil Metropolitana e do SAMU foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.

Despedida 

O corpo de Luccas será velado nesta terça-feira (11), das 10h às 14h, no Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba.

A polícia ainda investiga as circunstâncias do acidente.

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