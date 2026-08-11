Luccas Chiaranda foi o jovem motociclista de 24 anos que morreu na tarde desta segunda-feira (10), após um acidente na Avenida Jaime Pereira - Estrada do Bongue, em Piracicaba.
Luccas seguia de moto no sentido centro-bairro, quando se envolveu em uma colisão com um carro dentro de uma rotatória.
A batida foi forte. Equipes da Guarda Civil Metropolitana e do SAMU foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.
Despedida
O corpo de Luccas será velado nesta terça-feira (11), das 10h às 14h, no Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba.
A polícia ainda investiga as circunstâncias do acidente.
.