A Prefeitura de Piracicaba repassou, nesta segunda-feira (10), R$ 1 milhão para a etapa final da reconstrução do Mercado Municipal. O recurso foi destinado à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal de Piracicaba, responsável pela administração do espaço, após a aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei que autorizou o aporte financeiro.

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O valor será utilizado na conclusão das obras de recuperação do prédio, atingido por um incêndio em julho de 2025. Cerca de 60% dos trabalhos já foram concluídos. A previsão da Associação é finalizar a reconstrução até dezembro.