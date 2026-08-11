A Prefeitura de Piracicaba repassou, nesta segunda-feira (10), R$ 1 milhão para a etapa final da reconstrução do Mercado Municipal. O recurso foi destinado à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal de Piracicaba, responsável pela administração do espaço, após a aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei que autorizou o aporte financeiro.
VEJA MAIS :
- 234 estudantes concluem programa GCEP em Piracicaba
- 3ª Rota do Trabalho oferece mais de 800 vagas em Piracicaba
- Câmara estreia projeto para ouvir demandas dos moradores
O valor será utilizado na conclusão das obras de recuperação do prédio, atingido por um incêndio em julho de 2025. Cerca de 60% dos trabalhos já foram concluídos. A previsão da Associação é finalizar a reconstrução até dezembro.
Para concluir integralmente a obra, o investimento necessário é de R$ 1.764.324,03. Desse total, R$ 1 milhão será custeado pelo repasse da Prefeitura, enquanto os outros R$ 764.324,03 serão aportados pela própria Associação.
Até o momento, a recuperação do Mercado Municipal já recebeu R$ 2.766.394,61 em investimentos.
“O Mercado Municipal faz parte da história e da identidade de Piracicaba. Desde o primeiro momento, nossa preocupação foi garantir o apoio necessário aos permissionários e preservar esse patrimônio tão importante para a cidade”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.
Segundo ele, o repasse representa mais uma etapa do compromisso da administração municipal com a recuperação do espaço. “A oficialização desse repasse representa mais um passo no compromisso assumido pela administração municipal de reconstruir um dos espaços mais tradicionais e simbólicos do nosso município”, acrescentou.
O presidente da Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal, Alex Magro, destacou a importância do recurso para a continuidade dos trabalhos. “Esse repasse é fundamental para a continuidade da reconstrução do Mercado Municipal. Os recursos do seguro foram integralmente utilizados na primeira etapa da obra e, sem esse aporte, não seria possível avançar para a fase final dos trabalhos”, disse.
Magro afirmou ainda que a entidade busca outras fontes de recursos para complementar o investimento. “Nossa expectativa é concluir a obra até dezembro e devolver esse espaço tão importante para os comerciantes e para a população”, afirmou.
Etapa final
A fase final da reconstrução inclui a conclusão da cobertura, execução de pisos e revestimentos, instalação de portas, esquadrias e vidros, além da conclusão das redes elétrica e hidráulica.
Também estão previstas a instalação de equipamentos complementares e a realização dos acabamentos necessários para a entrega definitiva do prédio.
Entre os serviços já realizados estão a demolição e remoção das estruturas danificadas pelo incêndio, reconstrução das paredes laterais e internas, recuperação estrutural, instalação da estrutura metálica e da maior parte da cobertura, implantação das novas redes hidráulicas e instalação de um reservatório de água para o sistema de combate a incêndios.
Também foram executadas a regularização do solo, a construção das divisórias dos boxes e a implantação da infraestrutura necessária para o funcionamento do espaço.
O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Mauricio Perissinotto, ressaltou o acompanhamento das equipes municipais durante a reconstrução.
“Estamos trabalhando para garantir que todas as etapas sejam executadas com qualidade e segurança, respeitando as características históricas do imóvel e assegurando as condições necessárias para o pleno funcionamento do Mercado Municipal”, afirmou.
Apoio aos comerciantes
Desde o incêndio, a Prefeitura adotou medidas para reduzir os impactos sobre os comerciantes e garantir a continuidade das atividades. No bolsão de estacionamento do Mercado Municipal, foram instalados 16 módulos provisórios, sendo 15 destinados aos permissionários e um adaptado para sanitários.
A estrutura possibilitou a manutenção das atividades comerciais e o atendimento à população enquanto as obras de reconstrução avançavam.
Incêndio
O incêndio atingiu o Mercado Municipal na madrugada de 23 de julho de 2025 e alcançou 17 boxes do prédio, localizado na região central de Piracicaba. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas.
Após o ocorrido, uma força-tarefa formada por secretarias municipais, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e polícias Militar e Civil atuou no local para garantir a segurança da população, avaliar os danos e dar início às medidas necessárias para a recuperação do espaço.