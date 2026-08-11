11 de agosto de 2026
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VÍDEO! URGENTE

Carreta com sucata tomba na avenida Rio Claro em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Dani Fernanda/Acorda Piracicaba
A carreta tombou na avenida Rio Claro.
A carreta tombou na avenida Rio Claro.

  Um caminhão carregado com sucata tombou na manhã desta terça-feira (11) na Avenida Rio Claro, no bairro Areão, em Piracicaba. O acidente aconteceu pouco depois de o veículo deixar a unidade da ArcelorMittal.

 Segundo as informações iniciais, o motorista seguia pela avenida quando, ao realizar uma curva, teria perdido o controle da direção. O caminhão acabou tombando e ficou atravessado na via.

 Motoristas ajudaram 

Após o tombamento, outros motoristas que passavam pelo local pararam para ajudar o condutor a deixar a cabine do caminhão. Até o momento, não há informações sobre ferimentos graves.

Com o veículo ocupando parte da pista, o trânsito começou a ficar congestionado na região. Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção.

Equipes de socorro e a polícia foram acionadas por populares e devem atender a ocorrência e controlar o trânsito no local.

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas.

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