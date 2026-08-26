Um professor de religião é investigado pela Polícia Civil após uma aluna de 13 anos denunciar que teria sido vítima de abuso dentro da sala de aula em uma escola da capital paulista.

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Segundo informações divulgadas, a adolescente relatou às autoridades que o professor teria tocado partes íntimas de seu corpo durante o episódio. A denúncia deu início à investigação policial.