Um professor de religião é investigado pela Polícia Civil após uma aluna de 13 anos denunciar que teria sido vítima de abuso dentro da sala de aula em uma escola da capital paulista.
VEJA MAIS :
- Tarifas colocam Brasil e EUA novamente em negociação; Veja
- INSS reduz fila em 59% e alcança menor patamar histórico
- Morte de criança leva médica a responder por homicídio culposo
Segundo informações divulgadas, a adolescente relatou às autoridades que o professor teria tocado partes íntimas de seu corpo durante o episódio. A denúncia deu início à investigação policial.
O caso ocorreu no ambiente escolar e envolve uma estudante menor de idade. Por isso, a apuração deverá considerar o relato da adolescente, além de outras informações que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do episódio.
Investigação
A Polícia Civil deve apurar como ocorreu a abordagem denunciada, se havia outras pessoas próximas no momento e se existem testemunhas, registros ou outros elementos que possam contribuir para a investigação.
Também deverá ser analisado o contexto em que o episódio teria acontecido e eventuais responsabilidades relacionadas à denúncia.
Casos envolvendo suspeitas de violência ou abuso contra crianças e adolescentes são encaminhados aos órgãos responsáveis pela proteção das vítimas e pela investigação criminal.
Até o momento, o caso permanece sob investigação. A acusação ainda será apurada pelas autoridades, e o professor não foi condenado pela Justiça.
A identidade da adolescente não é divulgada para preservar sua proteção, conforme previsto na legislação brasileira para casos envolvendo menores de idade.