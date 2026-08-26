26 de agosto de 2026
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DENÚNCIA

Aluna de 13 anos denuncia professor por abuso em sala de aula

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Professor de religião é investigado após aluna de 13 anos relatar às autoridades que teria sido vítima de abuso dentro da sala de aula.
Professor de religião é investigado após aluna de 13 anos relatar às autoridades que teria sido vítima de abuso dentro da sala de aula.

Um professor de religião é investigado pela Polícia Civil após uma aluna de 13 anos denunciar que teria sido vítima de abuso dentro da sala de aula em uma escola da capital paulista.

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Segundo informações divulgadas, a adolescente relatou às autoridades que o professor teria tocado partes íntimas de seu corpo durante o episódio. A denúncia deu início à investigação policial.

O caso ocorreu no ambiente escolar e envolve uma estudante menor de idade. Por isso, a apuração deverá considerar o relato da adolescente, além de outras informações que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do episódio.

Investigação

A Polícia Civil deve apurar como ocorreu a abordagem denunciada, se havia outras pessoas próximas no momento e se existem testemunhas, registros ou outros elementos que possam contribuir para a investigação.

Também deverá ser analisado o contexto em que o episódio teria acontecido e eventuais responsabilidades relacionadas à denúncia.

Casos envolvendo suspeitas de violência ou abuso contra crianças e adolescentes são encaminhados aos órgãos responsáveis pela proteção das vítimas e pela investigação criminal.

Até o momento, o caso permanece sob investigação. A acusação ainda será apurada pelas autoridades, e o professor não foi condenado pela Justiça.

A identidade da adolescente não é divulgada para preservar sua proteção, conforme previsto na legislação brasileira para casos envolvendo menores de idade.

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