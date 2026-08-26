A fila de requerimentos pendentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) caiu para 1,282 milhão de processos em agosto de 2026, segundo dados parciais até o dia 24. O número é o menor da série histórica iniciada em janeiro de 2023.

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Em janeiro deste ano, o INSS registrava 3,073 milhões de requerimentos aguardando análise. A redução desde então chega a 59%. Os dados foram apresentados pelo diretor de Benefícios do instituto, Leonardo Bittencourt, durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).