Brasil e Estados Unidos vão retomar as negociações sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros em uma reunião virtual na próxima segunda-feira (31). O encontro será realizado às 14h30, no horário de Brasília, entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.
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A reunião foi marcada após o telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira (21). O contato abriu um novo canal de diálogo entre os dois governos depois da adoção das novas tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros.
Tarifas serão discutidas
Os Estados Unidos aplicaram em julho uma tarifa de 25% sobre determinados produtos brasileiros. O governo norte-americano justificou a medida com alegações de práticas comerciais consideradas desleais.
Dias depois, uma tarifa adicional de 12,5% foi aplicada sob a justificativa de que o Brasil teria uma legislação insuficiente para combater o trabalho forçado. O governo brasileiro rejeita as acusações e considera as medidas injustificadas.
As tarifas podem chegar a uma sobretaxa de 37,5% sobre determinados produtos brasileiros, dependendo da incidência das medidas. A negociação deve discutir alternativas para reduzir os impactos das barreiras comerciais e ampliar a lista de produtos que podem ficar fora das tarifas.
Retomada do diálogo
O encontro representa a retomada das conversas de alto nível entre os dois países sobre a questão comercial. O MDIC informou que a sinalização dada por Lula e Trump abre um novo canal de negociação e reforça a busca por uma solução negociada.
Apesar da reabertura do diálogo, o governo brasileiro mantém cautela sobre a possibilidade de uma mudança imediata nas tarifas. Segundo informações divulgadas pela Reuters, autoridades brasileiras não veem, no curto prazo, uma perspectiva concreta de avanço na questão.
A reunião de segunda-feira será o primeiro encontro entre os principais representantes comerciais dos dois governos desde a conversa entre os presidentes e poderá definir os próximos passos das negociações.