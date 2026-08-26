Brasil e Estados Unidos vão retomar as negociações sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros em uma reunião virtual na próxima segunda-feira (31). O encontro será realizado às 14h30, no horário de Brasília, entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

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A reunião foi marcada após o telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira (21). O contato abriu um novo canal de diálogo entre os dois governos depois da adoção das novas tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros.