Ao longo de sua história, o Lar dos Velhinhos passou por mudanças que transformaram sua forma de atender a população idosa. Um dos principais capítulos ocorreu a partir de 1971, quando Jairo Ribeiro de Mattos assumiu a direção da instituição e começou a implantar o conceito de Cidade Geriátrica. A iniciativa fez do Lar uma referência no atendimento e na moradia para idosos.

O modelo ganhou reconhecimento como a primeira Cidade Geriátrica do Brasil. Jairo Mattos permaneceu ligado à instituição por décadas e foi lembrado pela Prefeitura, após sua morte em 2020, como um dos fundadores da Cidade Geriátrica e alguém que atuou voluntariamente por mais de 40 anos no Lar. A trajetória de Mattos também foi registrada no livro Anos de Minha Vida e a Cidade Geriátrica, lançado em 2020. A obra reúne memórias de sua vida e acontecimentos relacionados à história do Lar, com fotografias e relatos sobre diferentes momentos da instituição.

Uma história que atravessa gerações

A dimensão da trajetória do Lar também pode ser observada nos registros históricos. Em 2006, durante as comemorações do centenário, a Câmara de Piracicaba registrou que a instituição atendia 380 idosos e destacava a proposta de oferecer aos moradores espaços de convivência e atividades que estimulassem a socialização.