O Lar dos Velhinhos de Piracicaba completa 120 anos nesta quarta-feira (26) e dará início às comemorações da data com uma programação especial aberta à comunidade. As atividades começam às 8h, na Capela São José, nas dependências da instituição, e incluem missa, caminhada com os moradores, abertura de uma cápsula do tempo, hasteamento da bandeira e homenagens.
A programação acontece justamente na data de fundação do Lar, que foi inaugurado em 26 de agosto de 1906, na Chácara das Jabuticabeiras, por iniciativa de Pedro Alexandrino de Almeida. Na época, a instituição recebeu o nome de Asilo de Velhice e Mendicidade e tinha como objetivo acolher idosos e pessoas necessitadas.
Depois da cerimônia, haverá um almoço de confraternização para moradores, colaboradores, autoridades e integrantes da comunidade. A programação desta quarta-feira marca apenas o início das atividades previstas para celebrar os 120 anos, com ações programadas até agosto de 2027. “Comemorar 120 anos é celebrar uma história que pertence a toda a comunidade”, afirma o presidente do Lar dos Velhinhos, Marcelo Barbosa Oliveira. Segundo ele, o calendário comemorativo pretende valorizar as pessoas que participaram da trajetória da instituição e reforçar a relação do Lar com Piracicaba.
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Da assistência à Cidade Geriátrica
Ao longo de sua história, o Lar dos Velhinhos passou por mudanças que transformaram sua forma de atender a população idosa. Um dos principais capítulos ocorreu a partir de 1971, quando Jairo Ribeiro de Mattos assumiu a direção da instituição e começou a implantar o conceito de Cidade Geriátrica. A iniciativa fez do Lar uma referência no atendimento e na moradia para idosos.
O modelo ganhou reconhecimento como a primeira Cidade Geriátrica do Brasil. Jairo Mattos permaneceu ligado à instituição por décadas e foi lembrado pela Prefeitura, após sua morte em 2020, como um dos fundadores da Cidade Geriátrica e alguém que atuou voluntariamente por mais de 40 anos no Lar. A trajetória de Mattos também foi registrada no livro Anos de Minha Vida e a Cidade Geriátrica, lançado em 2020. A obra reúne memórias de sua vida e acontecimentos relacionados à história do Lar, com fotografias e relatos sobre diferentes momentos da instituição.
Uma história que atravessa gerações
A dimensão da trajetória do Lar também pode ser observada nos registros históricos. Em 2006, durante as comemorações do centenário, a Câmara de Piracicaba registrou que a instituição atendia 380 idosos e destacava a proposta de oferecer aos moradores espaços de convivência e atividades que estimulassem a socialização.
No mesmo ano do centenário, uma exposição com obras de artistas piracicabanos foi realizada no Lar em homenagem a Pedro Alexandrino de Almeida. A mostra reuniu trabalhos de integrantes da Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos e fez parte das comemorações dos 100 anos da instituição. A relação do Lar com a comunidade também aparece em iniciativas culturais e solidárias realizadas ao longo dos anos. Entre elas está o Arraiá Solidário, que chegou à sua 50ª edição em 2022, além de eventos culturais realizados nas dependências da instituição.
Agora, aos 120 anos, a instituição inicia uma nova etapa de celebrações. A abertura da cápsula do tempo prevista para esta quarta-feira acrescenta um elemento simbólico à programação: reunir registros do passado com o presente de uma instituição que faz parte da história de Piracicaba há 12 décadas.
SERVIÇO
120 anos do Lar dos Velhinhos de Piracicaba
Data: quarta-feira, 26 de agosto de 2026
Horário: a partir das 8h
Local: Capela São José, nas dependências do Lar dos Velhinhos
Programação: missa, caminhada com os moradores, abertura da cápsula do tempo, hasteamento da bandeira, homenagens e almoço de confraternização