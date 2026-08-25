A Justiça do Rio de Janeiro confirmou nesta terça-feira (25) a falência da Oi, após a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) rejeitar os recursos apresentados por Itaú e Bradesco. Com a decisão, volta a valer a sentença de novembro de 2025 que havia encerrado a recuperação judicial da companhia.

A falência havia sido suspensa depois que os bancos recorreram da decisão da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Os recursos permitiram a continuidade do processo de recuperação judicial enquanto o tribunal analisava o caso. No julgamento desta terça, o colegiado decidiu manter a conversão da recuperação em falência.

A decisão ocorre em um cenário de forte deterioração financeira. A Oi possui dívida superior a R$ 44 bilhões, mais de 164 mil credores e patrimônio líquido negativo estimado em R$ 22,6 bilhões. A empresa também informou à Justiça que não teria recursos suficientes em caixa para cumprir despesas essenciais à manutenção das operações no fim de agosto.