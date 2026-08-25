Os novos veículos devem contribuir para ampliar a segurança de pacientes e profissionais, além de reduzir gastos com manutenção e diminuir o risco de interrupções no serviço provocadas por problemas mecânicos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba recebeu 16 veículos hatch zero-quilômetro para renovar parte da frota utilizada no transporte de pacientes para consultas, exames, atendimentos e tratamentos dentro e fora do município. A entrega ocorreu nesta segunda-feira (24), na rampa do Centro Cívico.

Segundo a Prefeitura, a frota utilizada anteriormente tinha idade média superior a 15 anos, o que aumentava a necessidade de manutenção e os custos operacionais.

“Esta é uma ação que traz benefício direto para o cidadão. A renovação da frota reduz custos operacionais, aumenta a segurança para pacientes e profissionais da Saúde, além de diminuir a possibilidade de o veículo ficar parado por manutenção ou quebra”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.

A renovação reforça um serviço de alta demanda na rede municipal. Somente entre janeiro e junho de 2026, o Serviço Integrado de Transportes da Secretaria de Saúde realizou 2.887 viagens, transportando 7.545 pacientes e 3.100 acompanhantes.