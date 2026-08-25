A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba recebeu 16 veículos hatch zero-quilômetro para renovar parte da frota utilizada no transporte de pacientes para consultas, exames, atendimentos e tratamentos dentro e fora do município. A entrega ocorreu nesta segunda-feira (24), na rampa do Centro Cívico.
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Os novos veículos devem contribuir para ampliar a segurança de pacientes e profissionais, além de reduzir gastos com manutenção e diminuir o risco de interrupções no serviço provocadas por problemas mecânicos.
Segundo a Prefeitura, a frota utilizada anteriormente tinha idade média superior a 15 anos, o que aumentava a necessidade de manutenção e os custos operacionais.
“Esta é uma ação que traz benefício direto para o cidadão. A renovação da frota reduz custos operacionais, aumenta a segurança para pacientes e profissionais da Saúde, além de diminuir a possibilidade de o veículo ficar parado por manutenção ou quebra”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.
A renovação reforça um serviço de alta demanda na rede municipal. Somente entre janeiro e junho de 2026, o Serviço Integrado de Transportes da Secretaria de Saúde realizou 2.887 viagens, transportando 7.545 pacientes e 3.100 acompanhantes.
No período, os veículos percorreram mais de 612 mil quilômetros para atender deslocamentos relacionados a consultas, exames e tratamentos especializados realizados em outras cidades.
Frota renovada
Além dos 16 veículos entregues nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu outros 16 veículos em 2026 destinados à Atenção Básica, ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ao Centro de Controle de Zoonoses.
Também foram entregues dez vans para o Samu e o transporte de pacientes, sendo quatro adaptadas para o transporte de cadeirantes.
A Prefeitura também promoveu a renovação da frota de outras áreas da administração municipal. Em fevereiro, foram entregues 14 veículos zero-quilômetro para os agentes de trânsito, renovando integralmente a frota utilizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.
Já no dia 3 de agosto, outros 58 veículos zero-quilômetro foram incorporados à frota municipal, sendo 16 destinados à Saúde e 42 para outras secretarias. Os veículos são ano/modelo 2026 e incluem modelos Renault Kwid, Volkswagen Saveiro e furgões Volkswagen.
De acordo com a administração municipal, a renovação da frota busca melhorar as condições de trabalho dos servidores, reduzir despesas com manutenção e garantir mais eficiência na prestação dos serviços públicos.