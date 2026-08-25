Com a ampliação, a instituição passa a contar com 11 solários, além de 50 baias. Alguns dos espaços de área livre possuem dimensões maiores e podem acomodar mais de um animal, especialmente aqueles que já apresentam boa convivência entre si.

A Prefeitura também prevê a construção de outros 10 solários. De acordo com a Divisão, as áreas livres seguem padrões voltados ao conforto ambiental dos animais.

Os solários são considerados importantes principalmente para cães de grande porte e com maior nível de energia, pois possibilitam momentos de lazer, ajudam na redução do estresse e favorecem a socialização. O sistema de revezamento permite que os animais tenham acesso aos espaços externos de forma organizada e segura.