25 de agosto de 2026
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BEM-ESTAR ANIMAL

Novos solários ampliam bem-estar de cães em abrigo de Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Espaços contam com brinquedos, água, abrigo e áreas de sombra para garantir mais conforto aos cães.
Espaços contam com brinquedos, água, abrigo e áreas de sombra para garantir mais conforto aos cães.

A Prefeitura de Piracicaba concluiu a construção de três novos solários na Divisão de Proteção Animal, com o objetivo de ampliar os espaços destinados ao bem-estar e à socialização dos cães acolhidos no abrigo municipal.

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Cada estrutura possui 20 metros quadrados e permite que os animais deixem as baias convencionais para tomar sol, gastar energia e interagir com outros pets e com os tratadores. Os espaços contam com sombreamento natural, casinha, água, comida, pneus, bolas e outros brinquedos.

Atualmente, a Divisão de Proteção Animal abriga 60 cães. Durante a permanência no local, os animais recebem alimentação, atendimento veterinário, cuidados de higiene e passeios pelos espaços disponíveis.

Com a ampliação, a instituição passa a contar com 11 solários, além de 50 baias. Alguns dos espaços de área livre possuem dimensões maiores e podem acomodar mais de um animal, especialmente aqueles que já apresentam boa convivência entre si.

A Prefeitura também prevê a construção de outros 10 solários. De acordo com a Divisão, as áreas livres seguem padrões voltados ao conforto ambiental dos animais.

Os solários são considerados importantes principalmente para cães de grande porte e com maior nível de energia, pois possibilitam momentos de lazer, ajudam na redução do estresse e favorecem a socialização. O sistema de revezamento permite que os animais tenham acesso aos espaços externos de forma organizada e segura.

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Segundo o secretário-executivo de Meio Ambiente, Nilton Henrique da Silva, a convivência em áreas abertas pode contribuir para mudanças no comportamento dos animais e aumentar as chances de adoção.

A ampliação dos solários foi realizada por meio de uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

Para o secretário-executivo de Obras, Paulo Ferreira, os cuidados com os animais resgatados vão além da alimentação e do abrigo, incluindo também condições que contribuam para a saúde e o bem-estar dos pets.

Resgate segue critérios

O serviço municipal de recolhimento de cães e gatos segue regras de bem-estar animal previstas na Lei Estadual nº 12.916/2008. O atendimento é destinado a animais em situação de abandono, vítimas de maus-tratos, feridos ou em condição de extrema vulnerabilidade.

A legislação também estabelece que animais saudáveis ou considerados comunitários não devem ser apreendidos.

Animais aguardam adoção

Além dos 60 cães acolhidos, a Divisão de Proteção Animal possui 38 gatos disponíveis para adoção. Interessados devem entrar em contato pelos telefones (19) 3431-4880 ou (19) 3434-3888, que também atende pelo WhatsApp, para agendar uma visita.

Após o contato, o interessado passa por uma avaliação para garantir que o animal seja encaminhado para um ambiente adequado e seguro. A adoção é permitida somente para pessoas maiores de 18 anos. 

A Divisão de Proteção Animal está localizada na Rua dos Mandis, s/n, no bairro Jupiá, em Piracicaba.

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