A segunda edição da Maratona Internacional de Piracicaba reúne atletas de quatro países e de 190 cidades neste fim de semana, nos dias 29 e 30 de agosto. Com apoio da Prefeitura, o evento faz parte da programação oficial dos 259 anos do município e terá provas para diferentes níveis e distâncias.

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A programação começa no sábado (29), com a Corrida Kids, destinada a atletas de até 15 anos, a partir das 17h. Às 20h, será dada a largada para as provas de 5 km e 10 km. Já no domingo (30), serão realizadas a meia maratona, de 21,097 quilômetros, e a maratona, com os tradicionais 42,195 quilômetros. As duas provas terão largada às 4h.