A segunda edição da Maratona Internacional de Piracicaba reúne atletas de quatro países e de 190 cidades neste fim de semana, nos dias 29 e 30 de agosto. Com apoio da Prefeitura, o evento faz parte da programação oficial dos 259 anos do município e terá provas para diferentes níveis e distâncias.
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A programação começa no sábado (29), com a Corrida Kids, destinada a atletas de até 15 anos, a partir das 17h. Às 20h, será dada a largada para as provas de 5 km e 10 km. Já no domingo (30), serão realizadas a meia maratona, de 21,097 quilômetros, e a maratona, com os tradicionais 42,195 quilômetros. As duas provas terão largada às 4h.
Todas as corridas terão início e chegada no Parque da Rua do Porto. A organização estabeleceu limite técnico de até 6 mil participantes, e as inscrições regulares já foram encerradas.
Segundo a Grécia Produções e Eventos, responsável pela organização, os participantes da maratona terão até seis horas para concluir o percurso de 42 quilômetros. A prova principal também terá premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina.
Os campeões receberão R$ 3 mil cada. Os segundos colocados serão premiados com R$ 2 mil, enquanto os terceiros receberão R$ 1 mil. Para os quartos lugares, a premiação será de R$ 500, e os quintos colocados receberão R$ 300.
Os percursos das provas são aprovados pela World Athletics. O evento também contará com os chamados “Two-day Challenges”, que permitem aos participantes encarar diferentes provas ao longo dos dois dias de programação.
Além disso, os 100 primeiros homens e as 100 primeiras mulheres que concluírem a meia maratona receberão uma medalha especial. Já os atletas que completarem os 42 quilômetros dentro das regras da competição ganharão uma camiseta exclusiva de finisher.
Para o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, o evento contribui para movimentar a cidade e também para fortalecer setores da economia. “O objetivo da gestão do prefeito Helinho Zanatta é trabalhar para colocar a cidade em movimento e criar oportunidades para a população. O apoio da Prefeitura é de grande importância para o sucesso do evento que, além de reunir centenas de atletas, as corridas de rua também geram impacto para economia e setor de serviços”, afirmou.
A realização conta com apoio das secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras; Segurança Pública, Trânsito e Transportes; além da Guarda Civil.
Serviço
2ª Maratona Internacional de Piracicaba
Sábado (29/08)
17h: Corrida Kids - Atletas até 15 anos
20h: provas de 5 km e 10 km
Largada e chegada: Parque da Rua do Porto
Domingo (30/08)
4h: Meia Maratona (21,097 km)
4h: Maratona (42,195 km)
Largada e chegada: Parque da Rua do Porto
O Parque da Rua do Porto fica na Avenida Alidor Pecorari, s/n. Mais informações podem ser consultadas no perfil oficial do evento, @maratonainternacionaldepira.