Quem gosta de dança terá uma opção gratuita de programação cultural nesta quarta-feira (26), em Piracicaba. A Associação de Dança de Piracicaba (Adapi) apresenta, às 19h, o espetáculo “Piracicaba Que Eu Adoro Tanto”, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central. A apresentação é aberta ao público e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes do início do espetáculo, mediante a doação de 1 litro de leite.
VEJA MAIS:
- Feira de adoção reúne cerca de 40 pets neste fim de semana
- Senac Piracicaba terá atividades gratuitas nesta sexta-feira (28)
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Cerca de 60 bailarinas participam da apresentação, que reúne diferentes modalidades de dança, como ballet clássico, jazz, dança contemporânea e dança do ventre. Também integram o espetáculo bailarinas das escolas Corpos Ballet, Espaço e Dança, Espaço Ventre e Vida, Clube de Campo de Piracicaba e Equeva Danse. A apresentação faz parte da programação dos 259 anos de Piracicaba e propõe uma homenagem à cidade por meio da dança. A atividade é realizada pela Adapi em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
Antes da apresentação aberta ao público, o espetáculo terá outras duas sessões nesta quarta-feira. Às 14h, a programação será voltada aos alunos das escolas municipais e estaduais. Às 16h, será realizada uma sessão destinada a entidades que atendem pessoas com necessidades educacionais especiais. Segundo a presidente da Adapi, Jussara Sansigolo, a proposta também resgata uma experiência iniciada pela associação em um projeto realizado por meio da Lei Aldir Blanc.
Na primeira versão do espetáculo, a equipe passou quatro meses em escolas de Piracicaba, trabalhando com os alunos em treinamentos, ensaios e coreografias. A iniciativa também proporcionou aos estudantes a oportunidade de conhecer o teatro e participar da apresentação como bailarinos. Agora, o processo será invertido: os alunos retornam ao teatro para acompanhar o espetáculo como público. Para Jussara, a experiência representa um momento especial para a associação, que completa 20 anos neste mês de agosto.