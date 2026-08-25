Quem gosta de dança terá uma opção gratuita de programação cultural nesta quarta-feira (26), em Piracicaba. A Associação de Dança de Piracicaba (Adapi) apresenta, às 19h, o espetáculo “Piracicaba Que Eu Adoro Tanto”, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central. A apresentação é aberta ao público e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes do início do espetáculo, mediante a doação de 1 litro de leite.

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Cerca de 60 bailarinas participam da apresentação, que reúne diferentes modalidades de dança, como ballet clássico, jazz, dança contemporânea e dança do ventre. Também integram o espetáculo bailarinas das escolas Corpos Ballet, Espaço e Dança, Espaço Ventre e Vida, Clube de Campo de Piracicaba e Equeva Danse. A apresentação faz parte da programação dos 259 anos de Piracicaba e propõe uma homenagem à cidade por meio da dança. A atividade é realizada pela Adapi em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.