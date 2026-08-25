25 de agosto de 2026
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DANÇA

Adapi apresenta espetáculo gratuito amanhã (26) em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/CCS
Apresentação reunirá cerca de 60 bailarinas em diferentes modalidades de dança.
Apresentação reunirá cerca de 60 bailarinas em diferentes modalidades de dança.

Quem gosta de dança terá uma opção gratuita de programação cultural nesta quarta-feira (26), em Piracicaba. A Associação de Dança de Piracicaba (Adapi) apresenta, às 19h, o espetáculo “Piracicaba Que Eu Adoro Tanto”, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central. A apresentação é aberta ao público e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes do início do espetáculo, mediante a doação de 1 litro de leite.

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Cerca de 60 bailarinas participam da apresentação, que reúne diferentes modalidades de dança, como ballet clássico, jazz, dança contemporânea e dança do ventre. Também integram o espetáculo bailarinas das escolas Corpos Ballet, Espaço e Dança, Espaço Ventre e Vida, Clube de Campo de Piracicaba e Equeva Danse. A apresentação faz parte da programação dos 259 anos de Piracicaba e propõe uma homenagem à cidade por meio da dança. A atividade é realizada pela Adapi em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Antes da apresentação aberta ao público, o espetáculo terá outras duas sessões nesta quarta-feira. Às 14h, a programação será voltada aos alunos das escolas municipais e estaduais. Às 16h, será realizada uma sessão destinada a entidades que atendem pessoas com necessidades educacionais especiais. Segundo a presidente da Adapi, Jussara Sansigolo, a proposta também resgata uma experiência iniciada pela associação em um projeto realizado por meio da Lei Aldir Blanc.

Na primeira versão do espetáculo, a equipe passou quatro meses em escolas de Piracicaba, trabalhando com os alunos em treinamentos, ensaios e coreografias. A iniciativa também proporcionou aos estudantes a oportunidade de conhecer o teatro e participar da apresentação como bailarinos. Agora, o processo será invertido: os alunos retornam ao teatro para acompanhar o espetáculo como público. Para Jussara, a experiência representa um momento especial para a associação, que completa 20 anos neste mês de agosto.

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