Quem foi classificado entre os 6.001º e o 9.000º lugar no CNH Social 2026 já pode dar andamento ao benefício. O Detran do Espírito Santo iniciou em 16 de agosto a etapa destinada a 3 mil pessoas, que precisam confirmar a participação até 2 de setembro para seguir no processo de obtenção gratuita da carteira de motorista.
A seleção deste ano reuniu 64.082 inscritos para 9 mil oportunidades. A distribuição ocorreu em três grupos iguais: os primeiros 3 mil classificados formaram a primeira chamada, seguidos pelos candidatos colocados entre 3.001 e 6.000. Agora, a convocação alcança o último grupo previsto inicialmente pelo programa.
A confirmação da vaga deve ser realizada pela plataforma digital do Detran-ES, sem necessidade de comparecimento presencial apenas para efetivar a matrícula. Depois dessa etapa, o candidato precisa procurar a autoescola indicada para dar sequência à abertura do processo, que envolve procedimentos como coleta biométrica, exames, preparação teórica, avaliação e aulas práticas.
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Benefício cobre etapas e ainda haverá suplentes
O programa assume os principais gastos relacionados à formação do condutor. Entre os serviços contemplados estão biometria, avaliações médica e psicológica, curso e prova teórica, aulas de direção e exame prático. Para quem busca habilitação nas categorias D ou E, o benefício também inclui o exame toxicológico, conforme as regras da modalidade escolhida.
Após a abertura do processo na autoescola, o participante dispõe de 12 meses para concluir a primeira habilitação, a adição ou a mudança de categoria. O cumprimento do calendário é essencial: quem não confirmar a vaga dentro do período estabelecido pode ser excluído e ficar três anos sem participar de novas etapas do programa. Já quem fizer a matrícula e não cumprir posteriormente as exigências previstas poderá enfrentar impedimento de cinco anos para novas inscrições.
Ainda existe uma possibilidade para quem não apareceu entre os 9 mil primeiros convocados. Em 1º de novembro, o Detran-ES deve divulgar uma lista única de suplentes para ocupar vagas que eventualmente sejam liberadas por desistências ou desclassificações. Os convocados nessa etapa terão de 1º a 15 de novembro para efetivar a matrícula, mantendo aberta a possibilidade de acesso ao benefício para participantes da seleção que ficaram fora da chamada inicial.