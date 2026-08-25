Quem foi classificado entre os 6.001º e o 9.000º lugar no CNH Social 2026 já pode dar andamento ao benefício. O Detran do Espírito Santo iniciou em 16 de agosto a etapa destinada a 3 mil pessoas, que precisam confirmar a participação até 2 de setembro para seguir no processo de obtenção gratuita da carteira de motorista.

A seleção deste ano reuniu 64.082 inscritos para 9 mil oportunidades. A distribuição ocorreu em três grupos iguais: os primeiros 3 mil classificados formaram a primeira chamada, seguidos pelos candidatos colocados entre 3.001 e 6.000. Agora, a convocação alcança o último grupo previsto inicialmente pelo programa.

A confirmação da vaga deve ser realizada pela plataforma digital do Detran-ES, sem necessidade de comparecimento presencial apenas para efetivar a matrícula. Depois dessa etapa, o candidato precisa procurar a autoescola indicada para dar sequência à abertura do processo, que envolve procedimentos como coleta biométrica, exames, preparação teórica, avaliação e aulas práticas.