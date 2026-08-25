Moradores de oito núcleos de interesse social receberam, no sábado (22), as matrículas dos imóveis onde vivem. Ao todo, 146 famílias foram beneficiadas pela ação da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Em alguns casos, a espera pela documentação definitiva ultrapassou quatro décadas.
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A cerimônia foi realizada no Ginásio do Jaraguá e contemplou moradores dos núcleos Abacateiro, Patriotas, Borguesi, Tóquio, Raposo Tavares, Maria Cláudia, Taiguara e Nossa Senhora Aparecida.
Entre os beneficiados está Abília Maria de Jesus, de 72 anos, moradora do Núcleo Borguesi. Depois de mais de 35 anos de espera, ela recebeu a matrícula do imóvel onde mora e passou a ter oficialmente o documento que comprova a propriedade da casa.
A moradora destacou a segurança proporcionada pela regularização. “Esse documento muda a vida da gente, porque traz segurança e alegria. Estou muito feliz que esse dia chegou. Agora a casa é minha e ninguém tira mais”, afirmou.
A filha de Abília, Gedeilza Maria de Jesus Modesto, de 40 anos, também ressaltou a importância da conquista para a família. Segundo ela, os pais já estão adaptados à região e ter a garantia da propriedade traz tranquilidade para o futuro.
Segurança e dignidade
Durante a cerimônia, o prefeito Helinho Zanatta afirmou que a Administração pretende dar continuidade ao processo de regularização fundiária. Segundo ele, mais de 3 mil matrículas estão em processo de entrega, com previsão de outras 4 mil no próximo ano.
O prefeito também destacou que a regularização pode contribuir para avanços na infraestrutura das comunidades. Entre as melhorias citadas estão energia elétrica, coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água e outras demandas relacionadas aos serviços públicos.
Para o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Gustavo Martins, a entrega representa mais do que a conclusão de uma etapa burocrática.
“O mais importante é lembrar que essas famílias estão recebendo um documento que representa segurança, dignidade, tranquilidade e o reconhecimento definitivo de um direito à moradia”, afirmou.
De acordo com a Secretaria, Piracicaba possui mais de 7,5 mil famílias distribuídas em 88 núcleos informais de interesse social em processo de regularização. Outras 3,6 mil famílias estão inseridas em processos de regularização de interesse específico.
Moradores comemoram conquista
Entre os moradores beneficiados está Eunice dos Santos, de 56 anos, que vive no Núcleo Abacateiro há 26 anos. Para ela, a matrícula representa o reconhecimento da história das famílias que construíram suas vidas na comunidade.
“Foi muita luta para conseguir. Estou muito feliz, é uma felicidade enorme, não sei nem explicar. A partir de agora nosso bairro vai ser valorizado”, afirmou.
Eunice também destacou que a documentação pode ampliar as possibilidades para a família. Com a matrícula do imóvel, ela pretende buscar recursos para concluir a construção da casa.
No Núcleo Tóquio, Adriel de Luna, de 43 anos, também recebeu o documento. Ele vive no imóvel desde os 13 anos e esperou mais de três décadas pela regularização.
“É uma gratidão muito grande ter recebido esse documento. A matrícula também vai valorizar mais o bairro. Hoje a vitória chegou”, afirmou.
A cerimônia contou ainda com a participação do secretário de Administração e Governo, Álvaro Saviani; do secretário-executivo de Meio Ambiente, Nilton Henrique da Silva; e dos vereadores Gustavo Pompeo e José Antonio Pereira, o Zezinho Pereira.
A iniciativa integra as ações de regularização fundiária de interesse social desenvolvidas pela Prefeitura de Piracicaba e busca garantir segurança jurídica, dignidade e o direito à moradia para famílias que vivem há anos em imóveis sem documentação definitiva.