A cerimônia foi realizada no Ginásio do Jaraguá e contemplou moradores dos núcleos Abacateiro, Patriotas, Borguesi, Tóquio, Raposo Tavares, Maria Cláudia, Taiguara e Nossa Senhora Aparecida.

Moradores de oito núcleos de interesse social receberam, no sábado (22), as matrículas dos imóveis onde vivem. Ao todo, 146 famílias foram beneficiadas pela ação da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Em alguns casos, a espera pela documentação definitiva ultrapassou quatro décadas.

Entre os beneficiados está Abília Maria de Jesus, de 72 anos, moradora do Núcleo Borguesi. Depois de mais de 35 anos de espera, ela recebeu a matrícula do imóvel onde mora e passou a ter oficialmente o documento que comprova a propriedade da casa.

A moradora destacou a segurança proporcionada pela regularização. “Esse documento muda a vida da gente, porque traz segurança e alegria. Estou muito feliz que esse dia chegou. Agora a casa é minha e ninguém tira mais”, afirmou.

A filha de Abília, Gedeilza Maria de Jesus Modesto, de 40 anos, também ressaltou a importância da conquista para a família. Segundo ela, os pais já estão adaptados à região e ter a garantia da propriedade traz tranquilidade para o futuro.