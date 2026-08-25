Recicladores de Piracicaba participam, a partir deste mês, de uma série de consultorias voltadas ao fortalecimento da atividade e à melhoria da gestão dos resíduos sólidos no município. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Piracicaba em parceria com o Sebrae-SP, por meio do programa Na Rota da Reciclagem.

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O trabalho tem como foco a cooperativa Reciclador Solidário e busca contribuir para a melhoria da organização, dos processos internos e dos resultados da atividade de reciclagem. A iniciativa também pretende ampliar a geração de renda e fortalecer a participação dos profissionais na cadeia de reciclagem.