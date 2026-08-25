Recicladores de Piracicaba participam, a partir deste mês, de uma série de consultorias voltadas ao fortalecimento da atividade e à melhoria da gestão dos resíduos sólidos no município. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Piracicaba em parceria com o Sebrae-SP, por meio do programa Na Rota da Reciclagem.
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O trabalho tem como foco a cooperativa Reciclador Solidário e busca contribuir para a melhoria da organização, dos processos internos e dos resultados da atividade de reciclagem. A iniciativa também pretende ampliar a geração de renda e fortalecer a participação dos profissionais na cadeia de reciclagem.
A primeira etapa será o diagnóstico da cooperativa. A avaliação irá considerar o nível de organização do grupo, o estágio de amadurecimento da gestão e o relacionamento com os demais integrantes da cadeia da reciclagem.
A partir dos resultados, será elaborado um plano de trabalho personalizado, levando em conta as principais demandas, desafios e potencialidades identificados entre os recicladores.
Consultorias
Os encontros devem abordar temas relacionados à organização administrativa, gestão financeira, produção, segurança do trabalho e aumento da eficiência das atividades desenvolvidas pela cooperativa.
Após a conclusão do diagnóstico e a elaboração do plano de ação, a previsão é de que os recicladores recebam acompanhamento e consultorias durante 12 meses para colocar em prática as medidas definidas.
A iniciativa faz parte do programa Cidade Empreendedora, do Sebrae-SP, que reúne dez eixos de atuação voltados ao desenvolvimento dos municípios. O Na Rota da Reciclagem está inserido no eixo Resiliência Climática e Sustentabilidade.
Gestão de resíduos
Antes do início das atividades com os recicladores, gestores públicos de Piracicaba também participaram de consultorias do programa. O objetivo foi contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à gestão dos resíduos sólidos urbanos, ao desenvolvimento sustentável e à inclusão produtiva.
A proposta é aproximar o poder público das cooperativas para melhorar o funcionamento da política de resíduos sólidos no município e, ao mesmo tempo, contribuir para a valorização dos profissionais responsáveis pela coleta, separação e encaminhamento dos materiais recicláveis.
O trabalho também está relacionado às práticas de sustentabilidade e inclusão social, com foco no fortalecimento da gestão das cooperativas e na melhoria das condições de trabalho dos recicladores.
Segundo o Sebrae-SP, o fortalecimento da gestão pode contribuir para aumentar a eficiência dos processos, melhorar a geração de renda e ampliar o reconhecimento do papel dos recicladores dentro da cadeia de reciclagem.
A expectativa é que, ao longo dos 12 meses de acompanhamento, a cooperativa consiga implementar as ações definidas no diagnóstico e avançar na organização de suas atividades, contribuindo também para o aprimoramento da gestão de resíduos sólidos em Piracicaba.