O salário mínimo brasileiro deverá passar dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.741 em 2027, segundo a nova previsão do governo federal para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). O valor representa um aumento de R$ 120, equivalente a aproximadamente 7,4%.

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A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior. Segundo o ministro, a proposta do Orçamento de 2027 está avançada e já contempla o novo valor do piso nacional.