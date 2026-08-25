A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) multou a ByteDance, empresa responsável pelo TikTok, em R$ 153,7 milhões por falhas no tratamento e na proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (25).

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A penalidade é resultado de um processo de fiscalização que identificou irregularidades em duas formas de acesso à plataforma: o feed sem cadastro, disponível para usuários sem conta, e o feed com cadastro.