A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bosques do Lenheiro começou a ganhar forma nesta quarta-feira (19), com a instalação dos primeiros módulos que vão compor a estrutura da unidade. Localizado na rua Pau Brasil, o novo equipamento terá 911,12 metros quadrados e será construído com um sistema modular, tecnologia que promete reduzir o tempo de execução e o desperdício de materiais.
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A construção modular funciona como uma espécie de montagem de grandes peças. Parte da estrutura é produzida previamente em fábrica, em um ambiente controlado, e depois transportada até o local da obra, onde os módulos são instalados e conectados.
No caso da UBS do Bosques do Lenheiro, serão utilizados 36 módulos, produzidos em aço, fibra de vidro e poliuretano, com peso médio de uma tonelada cada. As estruturas chegam ao terreno praticamente prontas, inclusive com instalações elétricas e hidráulicas que serão conectadas às redes da unidade.
Antes da instalação dos módulos, foi preparada uma base com aproximadamente 120 metros cúbicos de concreto, volume equivalente a cerca de 12 caminhões-betoneira.
Segundo a Prefeitura, a tecnologia pode fazer com que uma obra seja executada até cinco vezes mais rapidamente em comparação com métodos construtivos convencionais, dependendo do projeto. A fabricação das peças fora do canteiro também permite maior controle sobre o uso dos materiais, contribuindo para a redução de perdas e da geração de resíduos.
Mais serviços de saúde
A nova UBS foi planejada para ampliar a estrutura de atendimento oferecida aos moradores do Bosques do Lenheiro. O prédio contará com oito consultórios médicos e de enfermagem, além de consultório odontológico, sala de vacinação, farmácia, almoxarifado, sala de acolhimento, sala de reunião e sala de curativos, entre outros ambientes.
A unidade também deverá ampliar a oferta de serviços à população, incluindo atendimentos de pediatria e ginecologia, além de farmácia e outros serviços da Atenção Básica.
Para o prefeito Helinho Zanatta, o uso da construção modular é uma forma de acelerar a entrega do equipamento sem abrir mão da qualidade. “Estamos usando a tecnologia a favor da população para acelerar a entrega de uma unidade de saúde moderna, estruturada e preparada para oferecer mais serviços aos moradores do Bosques do Lenheiro”, afirmou.
Obra faz parte do programa Saúde nos Bairros
A construção da nova UBS integra o programa Saúde nos Bairros, da Prefeitura de Piracicaba, que prevê investimentos em reformas, ampliações e construção de novas unidades da rede municipal.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Atenção Básica, ampliar a oferta de serviços e facilitar o acesso dos moradores aos atendimentos de saúde próximos de suas residências.
Com a instalação dos módulos, a nova unidade começa a tomar forma no terreno e avança para as próximas etapas de montagem e integração da estrutura.