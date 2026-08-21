A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bosques do Lenheiro começou a ganhar forma nesta quarta-feira (19), com a instalação dos primeiros módulos que vão compor a estrutura da unidade. Localizado na rua Pau Brasil, o novo equipamento terá 911,12 metros quadrados e será construído com um sistema modular, tecnologia que promete reduzir o tempo de execução e o desperdício de materiais.

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A construção modular funciona como uma espécie de montagem de grandes peças. Parte da estrutura é produzida previamente em fábrica, em um ambiente controlado, e depois transportada até o local da obra, onde os módulos são instalados e conectados.