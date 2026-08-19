O pagamento do Bolsa Família referente a agosto começou nesta terça-feira (18) e segue até o dia 31. O valor mínimo é de R$ 600 por família, mas pode chegar a R$ 750 ou ultrapassar essa quantia conforme os adicionais previstos para cada grupo familiar.
A liberação acontece de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Nesta quarta-feira (19), recebem os beneficiários com NIS final 2. O calendário continua nos próximos dias até contemplar o grupo com final 0, no último dia previsto para os pagamentos deste mês.
O valor final varia conforme a composição da família. Além da parcela mínima, o programa prevê adicionais para crianças pequenas, gestantes, crianças e adolescentes e bebês de até seis meses. Assim, uma família que recebe R$ 600 e possui uma criança de até seis anos pode alcançar R$ 750.
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Veja quando o benefício será liberado
O calendário de agosto foi distribuído da seguinte maneira: NIS final 1 recebe em 18 de agosto; final 2, em 19 de agosto; final 3, em 20 de agosto; final 4, em 21 de agosto; final 5, em 24 de agosto; final 6, em 25 de agosto; final 7, em 26 de agosto; final 8, em 27 de agosto; final 9, em 28 de agosto; e final 0, em 31 de agosto.
O dinheiro é disponibilizado pela Caixa e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Depois da liberação, o beneficiário pode realizar pagamentos, transferências e Pix pelo celular. Também é possível utilizar o cartão do benefício e sacar os recursos em canais autorizados da Caixa.
Para ter acesso ao Bolsa Família, a família precisa atender aos critérios do programa e estar inscrita no Cadastro Único. A inscrição, porém, não garante o recebimento automático. Um dos principais requisitos é possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa, além de cumprir as exigências relacionadas à saúde e à educação. Manter os dados cadastrais atualizados também é necessário para evitar problemas na análise do benefício.