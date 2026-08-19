O pagamento do Bolsa Família referente a agosto começou nesta terça-feira (18) e segue até o dia 31. O valor mínimo é de R$ 600 por família, mas pode chegar a R$ 750 ou ultrapassar essa quantia conforme os adicionais previstos para cada grupo familiar.

A liberação acontece de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Nesta quarta-feira (19), recebem os beneficiários com NIS final 2. O calendário continua nos próximos dias até contemplar o grupo com final 0, no último dia previsto para os pagamentos deste mês.

O valor final varia conforme a composição da família. Além da parcela mínima, o programa prevê adicionais para crianças pequenas, gestantes, crianças e adolescentes e bebês de até seis meses. Assim, uma família que recebe R$ 600 e possui uma criança de até seis anos pode alcançar R$ 750.