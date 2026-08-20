O Bradesco encerrou 324 agências e reduziu em 2.448 o número de funcionários entre junho de 2025 e junho de 2026. Os dados fazem parte do balanço referente ao primeiro semestre deste ano. Ao final do período, o banco contava com 79.699 empregados.

Somente no segundo trimestre de 2026, 868 postos de trabalho foram extintos. A redução do quadro ocorre paralelamente ao avanço dos serviços digitais, que, segundo a instituição, já concentram 98% das operações realizadas pelos clientes.

No mesmo período em que reduziu a estrutura física e o número de funcionários, o Bradesco registrou resultado líquido recorrente de R$ 13,861 bilhões no primeiro semestre de 2026.