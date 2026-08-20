O Bradesco encerrou 324 agências e reduziu em 2.448 o número de funcionários entre junho de 2025 e junho de 2026. Os dados fazem parte do balanço referente ao primeiro semestre deste ano. Ao final do período, o banco contava com 79.699 empregados.
Somente no segundo trimestre de 2026, 868 postos de trabalho foram extintos. A redução do quadro ocorre paralelamente ao avanço dos serviços digitais, que, segundo a instituição, já concentram 98% das operações realizadas pelos clientes.
No mesmo período em que reduziu a estrutura física e o número de funcionários, o Bradesco registrou resultado líquido recorrente de R$ 13,861 bilhões no primeiro semestre de 2026.
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Mudança no atendimento
O Bradesco atribui o fechamento das unidades à alteração nos hábitos dos correntistas e ao aumento do uso dos canais digitais, como aplicativo e internet banking.
Segundo a instituição, antes de encerrar uma agência, são analisados fatores como o fluxo de clientes, a demanda por atendimento presencial e os custos de manutenção. O banco também avalia a possibilidade de incorporar unidades com menor movimento a estruturas maiores.
Clientes que precisarem de atendimento presencial poderão procurar outras agências da rede ou utilizar os pontos do Bradesco Expresso.
Banco nega demissões em massa
Apesar da redução de 2.448 postos de trabalho no período de um ano, o Bradesco informou que não há um programa coletivo de demissões.
Em nota ao portal ND Mais, a instituição afirmou que prioriza a realocação de funcionários dentro da própria empresa, a mobilidade profissional e o reposicionamento dos trabalhadores sempre que possível.
A redução do quadro de funcionários ocorreu, portanto, no mesmo período em que houve a diminuição do número de agências e a ampliação da utilização dos canais digitais.
Lucro cresce 16,2%
O resultado líquido recorrente de R$ 13,861 bilhões registrado pelo Bradesco no primeiro semestre representa crescimento de 16,2% em relação ao mesmo período de 2025.
Na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026, o lucro apresentou alta de 3,5%.
O retorno sobre o patrimônio líquido ficou em 16% no semestre, aumento de 1,4 ponto percentual em relação ao índice registrado 12 meses antes.
Carteira de crédito supera R$ 1 trilhão
Outro indicador apresentado pelo banco foi a expansão da carteira de crédito. Em junho de 2026, o volume de crédito ampliado chegou a R$ 1,137 trilhão, alta de 11,6% na comparação com junho do ano passado.
A instituição também registrou aumento na base de clientes. O saldo foi positivo em aproximadamente 300 mil novos usuários no período, levando o total para cerca de 110,4 milhões de correntistas.
Os números mostram que a redução da estrutura física e do quadro de funcionários ocorreu paralelamente ao crescimento da carteira de crédito, da base de clientes e dos resultados financeiros do banco.