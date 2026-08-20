20 de agosto de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Mulher achada morta estava sem braço e tinha sinais de violência

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Capivari
A mulher morta tinha 36 anos.
A mulher morta tinha 36 anos.

 O corpo de uma mulher de 36 anos, encontrado nesta quarta-feira em um canavial, tinha sinais de violência e estava sem um braço, em Capivari, na região de Piracicaba.

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O local fica próximo à Rua Armando Peresin, no bairro Jardim Florido. A Guarda Civil chegou até lá após um morador acionar as equipes. A cena era brutal, com sinais de violência e sem o braço.

Imediatamente, uma equipe do Canil da Guarda Civil entrou na mata e fez buscas para tentar localizar o membro. Vasculharam tudo. Não encontraram nada.

Um agente que estava no local disse que a principal suspeita é que algum animal tenha devorado o braço. Isso porque não havia indícios de que ele tivesse sido decepado com faca ou outro objeto.

O corpo passou por perícia no local e foi encaminhado ao *IML de Piracicaba*. A área foi isolada e está sendo preservada com apoio da Polícia Técnico-Científica.

O caso foi registrado na Delegacia de Capivari*. Agora a Polícia Civil vai investigar o que aconteceu. Quem era essa mulher? Quem fez isso com ela? E onde está o resto do corpo?

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