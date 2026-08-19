A unidade das Casas Bahia localizada no Shopping Piracicaba encerrou as atividades na última sexta-feira (14). A informação foi constatada pela equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba, que esteve no local na quinta-feira (13), quando o atendimento e o expediente funcionaram normalmente.

Na sexta-feira, segundo apuração feita pela reportagem, os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram as portas da loja fechadas. A unidade não retomou as atividades.

O fechamento ocorreu dias antes de a Casas Bahia entrar com um pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. O pedido foi protocolado na noite de domingo (16), com o objetivo de reorganizar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas.