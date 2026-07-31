A construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Bosques do Lenheiro avançou para uma nova fase com a conclusão da concretagem do radier, base de concreto responsável por sustentar toda a estrutura modular do prédio. A etapa representa um marco importante na execução da obra e prepara o terreno para a instalação dos módulos que darão forma à unidade.

Na execução da fundação foram utilizados cerca de 120 metros cúbicos de concreto, volume equivalente a aproximadamente 12 caminhões betoneira. Agora, a estrutura passa pelo período de cura, estimado em sete dias, tempo necessário para que o concreto alcance a resistência adequada antes da montagem da estrutura modular.

O andamento da obra despertou a atenção dos moradores, que acompanharam de perto a movimentação das equipes e dos caminhões durante a concretagem.