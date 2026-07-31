A construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Bosques do Lenheiro avançou para uma nova fase com a conclusão da concretagem do radier, base de concreto responsável por sustentar toda a estrutura modular do prédio. A etapa representa um marco importante na execução da obra e prepara o terreno para a instalação dos módulos que darão forma à unidade.
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Na execução da fundação foram utilizados cerca de 120 metros cúbicos de concreto, volume equivalente a aproximadamente 12 caminhões betoneira. Agora, a estrutura passa pelo período de cura, estimado em sete dias, tempo necessário para que o concreto alcance a resistência adequada antes da montagem da estrutura modular.
O andamento da obra despertou a atenção dos moradores, que acompanharam de perto a movimentação das equipes e dos caminhões durante a concretagem.
"Agradeço ao prefeito Helinho Zanatta por esta obra. Ele tem dado atenção ao nosso bairro, que agora vai contar com uma unidade de saúde com mais estrutura", afirmou a moradora Lena Santos.
Moradora do Bosques do Lenheiro há 25 anos, Elisama Cordeiro ressaltou que a nova UBS beneficiará também bairros vizinhos.
"O prefeito enxergou essa necessidade de atender os moradores não só do Bosques do Lenheiro, mas também dos bairros Frederico, União, Canaã e Gilda. Ninguém faz nada sozinho. O pedido por uma nova unidade surgiu ainda nas conferências municipais de saúde e, com essa obra, toda a comunidade tem a ganhar", destacou.
Além de moradora da região, a agente comunitária de saúde Rosilene Moreira acredita que a unidade facilitará o acesso da população aos serviços de saúde.
"A expectativa é aproximar ainda mais os serviços de saúde da população. Muitos pacientes deixam de comparecer às consultas por dificuldades de deslocamento e, com a unidade mais perto de casa, o acesso ao atendimento será muito melhor", afirmou.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Gustavo Aguiar, a conclusão do radier representa mais um passo para a entrega da unidade.
"Cada etapa concluída representa mais um passo para entregarmos uma unidade moderna e preparada para atender a população com qualidade. A execução do radier é fundamental para garantir a segurança e a durabilidade da estrutura que será instalada", ressaltou.
A UBS Bosques do Lenheiro integra o programa Saúde nos Bairros, iniciativa da Prefeitura de Piracicaba voltada à reestruturação da rede municipal de saúde, com investimentos em reformas, ampliações e construção de novas unidades, fortalecendo a Atenção Básica e ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.