A Rede Municipal de Educação de Piracicaba alcançou, em 2025, o melhor resultado de sua história no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), com nota 6,9, ao mesmo tempo em que escolas municipais registraram desempenhos de destaque e avanços expressivos em relação à avaliação anterior.
No topo do desempenho, a Escola Municipal Professor Alberto Thomazi alcançou a marca histórica de 8,8, tornando-se a unidade com melhor resultado individual da cidade. Outras escolas também se destacaram: as EMs Valdemar Correr e Ilda Jenny Stolf Nogueira empataram na segunda colocação com 8,1; em seguida, EM Antonia Jesuina Camillo Pipa e EM Maria Benedicta Pereira Penezi obtiveram 7,9; e a EM Joaquim Carlos Alexandrino de Souza registrou 7,8.
Além das notas absolutas, o relatório também destacou a evolução pedagógica entre 2023 e 2025. A escola que mais cresceu foi a EM Professora Tercilia Bernadete Sanches Costa, que saltou de 5,3 para 6,5 – um avanço de 1,2 ponto. Logo na sequência, aparecem a EM Professor Adolfo Basile e a EM Professora Olivia Capranico, ambas com crescimento de 1,1 ponto. Já a EM Professor Alberto Thomazi e a EM Padre Pedro Baron registraram evolução de 1 ponto cada.
Os resultados das escolas integram o desempenho da Rede Municipal de Educação de Piracicaba, que alcançou, em 2025, nota 6,9 no Ideb, o melhor resultado de sua história. O índice também superou a meta estabelecida para o período, de 6,7, e representa o maior patamar registrado pelo município desde a criação do indicador, em 2005.
NA PRÁTICA
Por trás dos resultados do Ideb estão as rotinas, estratégias e relações construídas diariamente dentro das escolas.
Para a diretora da EM Professor Alberto Thomazi, Andréia Tavares Rocha Bonin, o resultado de 8,8 é fruto de um trabalho coletivo e contínuo. “Acompanhamos de perto a aprendizagem das crianças e utilizamos os dados das avaliações para identificar dificuldades, compreender as necessidades e planejar as intervenções. Nesse processo, o trabalho dos professores é fundamental. São eles que, diariamente, colocam essas estratégias em prática, acompanham os avanços das crianças e buscam diferentes caminhos para garantir a aprendizagem”, salientou.
Andréia ainda destacou que o resultado alcançado é o reconhecimento de um trabalho coletivo, construído diariamente por toda a equipe escolar. “Quero parabenizar e reconhecer cada profissional, especialmente os professores, pela dedicação e pelo compromisso com a aprendizagem das crianças. Para a comunidade, representa confiança na escola, na equipe e no trabalho que estamos construindo juntos. E, acima de tudo, representa aprendizagem: crianças que avançaram, desenvolveram novas habilidades e ampliaram seus conhecimentos”, completou.
Nayla Barbosa Torrano, aluna da EM Professor Alberto Thomazi, reforçou a importância de um ambiente de aprendizado contínuo oferecido na unidade. “Aqui eu aumentei o meu conhecimento, sabe? Eu aumentei o meu vocabulário, meus estudos. E os professores aqui têm um ensinamento tão bom que eles não querem que você fique com dúvida. Eles querem que você aprenda aquilo por completo”, disse.
Vanessa Bullo, supervisora da Secretaria de Educação na EM Professora Tercilia Bernadete Sanches Costa, apontou que o resultado de 6,5 é fruto de uma atuação conjunta. “Corresponde ao comprometimento diário dos muitos agentes envolvidos na promoção da educação dos estudantes. Esse percurso educacional dos avanços significativos foi construído por meio da união entre as ações da secretaria e o engajamento de toda a equipe escolar. Dentre estas ações, destacam-se os programas Escolas em Foco e o Elefante Letrado e a plataforma Matific. Mas também é preciso ressaltar o compromisso da equipe de gestores e dos professores da unidade, em direcionar as suas ações para garantir o avanço no progresso acadêmico de todos os estudantes”, disse.
A aluna Elza de Arruda destacou que a escola propicia boa convivência e aprendizado. “Na escola eu tenho vários amigos, eu gosto da professora, do jeito que ela explica, gosto de todas as professoras aqui e eu gosto de brincar com meus amigos na hora do intervalo.”
HISTÓRICO
O índice de 6,9 alcançado por Piracicaba em 2025 é o maior resultado da série histórica do município. Em 2005, quando a avaliação foi realizada pela primeira vez, Piracicaba obteve nota 4,7. Em 2007, o índice foi de 4,6; depois, alcançou 5,6 em 2009, 5,9 em 2011, 6,3 em 2013, 6,5 em 2015 e 6,8 nas edições de 2017 e 2019. Em 2021, o resultado foi de 6,3 e, em 2023, de 6,4.
Em Piracicaba, participaram da avaliação 48 escolas e mais de 3.700 estudantes dos 5º anos do ensino fundamental da Rede Municipal. Os dados permitem acompanhar o desempenho dos estudantes em áreas como língua portuguesa e matemática, além de observar a evolução da aprendizagem e dos resultados educacionais ao longo das diferentes edições do indicador.
Considerado um dos principais indicadores da qualidade da educação básica brasileira, o Ideb é calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e combina o desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com as taxas de aprovação registradas no Censo Escolar.