A Rede Municipal de Educação de Piracicaba alcançou, em 2025, o melhor resultado de sua história no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), com nota 6,9, ao mesmo tempo em que escolas municipais registraram desempenhos de destaque e avanços expressivos em relação à avaliação anterior.

No topo do desempenho, a Escola Municipal Professor Alberto Thomazi alcançou a marca histórica de 8,8, tornando-se a unidade com melhor resultado individual da cidade. Outras escolas também se destacaram: as EMs Valdemar Correr e Ilda Jenny Stolf Nogueira empataram na segunda colocação com 8,1; em seguida, EM Antonia Jesuina Camillo Pipa e EM Maria Benedicta Pereira Penezi obtiveram 7,9; e a EM Joaquim Carlos Alexandrino de Souza registrou 7,8.

Além das notas absolutas, o relatório também destacou a evolução pedagógica entre 2023 e 2025. A escola que mais cresceu foi a EM Professora Tercilia Bernadete Sanches Costa, que saltou de 5,3 para 6,5 – um avanço de 1,2 ponto. Logo na sequência, aparecem a EM Professor Adolfo Basile e a EM Professora Olivia Capranico, ambas com crescimento de 1,1 ponto. Já a EM Professor Alberto Thomazi e a EM Padre Pedro Baron registraram evolução de 1 ponto cada.