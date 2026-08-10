A alimentação tem papel importante na saúde e pode influenciar processos inflamatórios do organismo. Embora a inflamação seja uma resposta natural do sistema imunológico, sua manutenção por longos períodos pode estar relacionada a diferentes problemas de saúde.
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Isso não significa, porém, que um alimento isolado seja capaz de “inflamar o corpo” imediatamente. O que pesa principalmente é o padrão alimentar como um todo, a frequência de consumo e as características individuais de cada pessoa.
Entre os alimentos que merecem atenção estão:
1. Açúcar refinado em excesso
Doces, sobremesas e outros produtos ricos em açúcares adicionados podem provocar elevações rápidas da glicose no sangue. Quando consumidos com frequência e em grandes quantidades, esses produtos podem contribuir para um padrão alimentar associado a processos inflamatórios e alterações metabólicas.
2. Farinha branca e produtos refinados
Pães, massas, biscoitos e outros produtos feitos predominantemente com farinha refinada apresentam menor quantidade de fibras do que suas versões integrais. O consumo excessivo pode contribuir para uma alimentação de baixa qualidade nutricional, especialmente quando esses produtos substituem alimentos mais nutritivos.
3. Frituras frequentes
O preparo em altas temperaturas pode alterar as características das gorduras e, dependendo do tipo de óleo e das condições de preparo, favorecer a formação de compostos potencialmente prejudiciais à saúde.
Por isso, frituras frequentes devem dar lugar, sempre que possível, a preparações assadas, cozidas ou grelhadas.
4. Carnes processadas
Presunto, salsicha, linguiça, salame e outros embutidos são classificados como carnes processadas. O consumo frequente está associado a riscos à saúde, especialmente quando esses produtos fazem parte de uma dieta pobre em alimentos in natura.
Reduzir a presença de embutidos e priorizar carnes frescas, peixes, ovos e fontes vegetais de proteína é uma estratégia mais adequada.
5. Óleos e gorduras em excesso
É incorreto afirmar que todo óleo vegetal é automaticamente “inflamatório”. Óleos são fontes de gordura e podem fazer parte de uma alimentação equilibrada.
O problema está principalmente no excesso de alimentos fritos e de produtos industrializados ricos em gorduras, especialmente quando associados a excesso de calorias e baixo consumo de fibras, frutas, verduras e legumes.
6. Bebidas alcoólicas em excesso
O consumo excessivo de álcool pode prejudicar diferentes órgãos e está relacionado a processos inflamatórios e alterações metabólicas. Quanto maior e mais frequente o consumo, maiores podem ser os riscos.
Por isso, a recomendação mais segura é evitar o excesso e, para algumas pessoas, não consumir álcool.
7. Refrigerantes e bebidas açucaradas
Refrigerantes, energéticos e outras bebidas com grande quantidade de açúcar fornecem muitas calorias e pouca saciedade.
O consumo frequente pode contribuir para ganho de peso e alterações metabólicas, fatores associados à inflamação crônica.
8. Alimentos ultraprocessados
Produtos como salgadinhos, refeições prontas, biscoitos, macarrão instantâneo e diversos produtos industrializados costumam apresentar altas quantidades de açúcar, sódio, gorduras e aditivos.
Mais importante do que apontar um único ingrediente como responsável pela inflamação é observar o padrão alimentar. Dietas com grande participação de ultraprocessados tendem a apresentar menor qualidade nutricional.
9. Doces e biscoitos industrializados
Biscoitos recheados, chocolates, bolos e sobremesas industrializadas frequentemente combinam açúcar, farinha refinada e gorduras em grandes quantidades.
O consumo ocasional não significa que o organismo ficará inflamado. A preocupação está no consumo frequente e excessivo, principalmente quando esses alimentos substituem opções mais nutritivas.
10. Laticínios para pessoas com intolerâncias ou sensibilidades específicas
Leite e derivados não são alimentos inflamatórios para a população em geral. Entretanto, pessoas com intolerância à lactose, alergia às proteínas do leite ou outras condições específicas podem apresentar sintomas após o consumo.
Inchaço, gases, desconforto abdominal e outros sintomas devem ser avaliados individualmente. A retirada de grupos alimentares sem orientação profissional não é recomendada.
Quais sinais merecem atenção?
A inflamação não deve ser identificada apenas por sintomas inespecíficos como cansaço, dificuldade de concentração ou ganho de peso. Esses sinais podem ter inúmeras causas e não permitem, sozinhos, concluir que existe uma inflamação no organismo.
Quando há sintomas persistentes, dores, alterações digestivas ou mudanças inexplicadas no peso e na disposição, o ideal é procurar avaliação médica ou nutricional.
O que colocar no lugar?
Em vez de simplesmente eliminar alimentos, especialistas costumam recomendar a construção de um padrão alimentar mais equilibrado. Frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, castanhas, sementes, peixes e outras fontes de proteínas podem ocupar maior espaço no prato.
Também vale reduzir gradualmente o consumo de bebidas açucaradas, carnes processadas, frituras e produtos ultraprocessados.
Alimentação é apenas uma parte do cuidado
Sono adequado, atividade física, controle do estresse, manutenção de um peso saudável e acompanhamento médico também fazem parte de uma estratégia de saúde.
Mais do que procurar uma lista de alimentos “inflamatórios”, a recomendação é observar a qualidade da alimentação como um todo. Quanto maior a presença de alimentos naturais ou minimamente processados e menor a dependência de produtos ultraprocessados, mais favorável tende a ser o padrão alimentar para a saúde.