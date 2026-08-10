A alimentação tem papel importante na saúde e pode influenciar processos inflamatórios do organismo. Embora a inflamação seja uma resposta natural do sistema imunológico, sua manutenção por longos períodos pode estar relacionada a diferentes problemas de saúde.

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Isso não significa, porém, que um alimento isolado seja capaz de “inflamar o corpo” imediatamente. O que pesa principalmente é o padrão alimentar como um todo, a frequência de consumo e as características individuais de cada pessoa.