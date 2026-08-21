Quem está pensando em adotar um cão terá uma boa oportunidade neste sábado, (22). Uma feira de adoção será realizada das 10h às 14h, na Petz da Avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas, reunindo cães adultos que aguardam a chance de encontrar uma família.

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Os animais participantes estão microchipados, vacinados e castrados, cuidados que garantem que eles estejam preparados para iniciar uma nova etapa da vida ao lado de seus futuros tutores.