Quem está pensando em adotar um cão terá uma boa oportunidade neste sábado, (22). Uma feira de adoção será realizada das 10h às 14h, na Petz da Avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas, reunindo cães adultos que aguardam a chance de encontrar uma família.
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Os animais participantes estão microchipados, vacinados e castrados, cuidados que garantem que eles estejam preparados para iniciar uma nova etapa da vida ao lado de seus futuros tutores.
A feira também chama a atenção para uma possibilidade que muitas vezes passa despercebida: a adoção de cães adultos. Além de já terem uma personalidade mais definida, esses animais podem criar vínculos fortes com a nova família e retribuir com muito carinho a oportunidade de ter um lar.
Para quem pretende adotar, a orientação é avaliar com responsabilidade a rotina da família e as condições necessárias para cuidar do novo integrante da casa. Ter um animal envolve alimentação, cuidados veterinários, espaço adequado, atenção e, principalmente, compromisso durante toda a vida do pet.
A visita à feira pode ser o primeiro passo para conhecer os cães, entender suas características e descobrir qual deles combina com a rotina da família.
Mais do que uma adoção, a iniciativa oferece aos animais a possibilidade de recomeçar, desta vez, com um lar para chamar de seu.
Serviço
Feira de adoção de cães
Data: sábado, dia 22
Horário: das 10h às 14h
Local: Petz — Avenida Centenário, 780, São Dimas
Animais: cães adultos, vacinados, castrados e microchipados
A feira pode ser o primeiro passo para encontrar um novo melhor amigo e dar a ele o lar que tanto espera.