O senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (20) que considera encerradas as cobranças relacionadas aos gastos do documentário Dark Horse, que aborda a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, os esclarecimentos necessários sobre a produção já foram apresentados.

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Questionado por jornalistas sobre as cobranças feitas pelo PT, Flávio respondeu que o assunto já foi esclarecido. Ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o senador afirmou ter visto na imprensa informações sobre a prestação de contas do filme e disse que os responsáveis pela produção teriam apresentado os esclarecimentos necessários.