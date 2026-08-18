18 de agosto de 2026
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PANCADA NA ÁRVORE

Identificado o jovem motociclista que morreu em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira e redes sociais
José Henrique tinha apenasrb 28 anos.
José Henrique tinha apenasrb 28 anos.

 A jovem vítima do acidente desta terça-feira (18) na Avenida Presidente Kennedy, em Piracicaba, foi identificada como José Henrique, de apenas 18 anos.

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 O acidente aconteceu no início da tarde. José Henrique pilotava uma Honda XRE 300 preta sentido Vila Rezende. Por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da moto e bateu com força contra uma árvore na calçada.

O impacto foi fatal. Ele foi arremessado ao chão e morreu no local. O SAMU foi chamado, mas só pôde confirmar o óbito. A cena mobilizou Polícia Militar, Guarda Rodoviária, GTM e a Polícia Civil.

A avenida ficou parcialmente interditada para o trabalho das equipes.

A Polícia Civil investiga o caso.

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