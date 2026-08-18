A jovem vítima do acidente desta terça-feira (18) na Avenida Presidente Kennedy, em Piracicaba, foi identificada como José Henrique, de apenas 18 anos.

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O acidente aconteceu no início da tarde. José Henrique pilotava uma Honda XRE 300 preta sentido Vila Rezende. Por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da moto e bateu com força contra uma árvore na calçada.