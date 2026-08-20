Doar sangue é um gesto voluntário que pode ajudar pacientes que precisam de transfusões em diferentes situações. Para ampliar o número de doadores e facilitar o acesso da população ao serviço, o Hemonúcleo de Piracicaba desenvolve uma série de ações de conscientização, entre elas a Caravana Solidária, que aproxima trabalhadores da doação de sangue.
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A iniciativa foi pensada para facilitar a participação de funcionários que desejam doar, mas podem encontrar dificuldades para se deslocar até o Hemonúcleo durante a rotina de trabalho. Por meio da ação, um táxi busca os funcionários diretamente em seus locais de trabalho e realiza o transporte até a unidade.
Cada táxi leva até quatro pessoas por viagem. Os trabalhadores são levados ao Hemonúcleo, realizam todo o procedimento de doação e, depois da coleta, o mesmo transporte faz o trajeto de volta e os deixa novamente em seus respectivos locais de trabalho.
Dessa maneira, a iniciativa busca tornar a doação mais acessível e diminuir uma das barreiras que podem afastar potenciais doadores: a dificuldade de conciliar o deslocamento com o expediente profissional.
O Hemonúcleo de Piracicaba é um dos postos fixos do Hemocentro da Unicamp e está localizado na Avenida Independência, 953, no bairro Alto, dentro da Santa Casa de Piracicaba. O local conta ainda com estacionamento gratuito para os doadores.
Todos os tipos sanguíneos são necessários
Segundo informações do Hemocentro da Unicamp, ao qual o Hemonúcleo de Piracicaba é vinculado, há necessidade de doadores de todos os tipos sanguíneos, com atenção especial aos tipos O-, O+, A+ e A-.
O Hemocentro mantém o acompanhamento dos estoques de sangue por tipo sanguíneo, reforçando a importância da participação contínua dos doadores. A necessidade não se limita a um único tipo: a reposição de diferentes grupos sanguíneos é fundamental para garantir a disponibilidade de hemocomponentes para os pacientes atendidos pela rede.
Por isso, a orientação é que pessoas aptas à doação procurem uma das unidades de coleta e contribuam regularmente. O próprio Hemocentro destaca que o processo é voluntário e seguro, passando por cadastro, pré-triagem e entrevista antes da coleta.
Conscientização começa nas escolas
Além de facilitar o transporte de trabalhadores, o Hemonúcleo de Piracicaba investe em educação em saúde para conscientizar a população desde a juventude.
Uma das principais iniciativas é o Projeto Jovens Multiplicadores da Doação de Sangue, voltado a estudantes do Ensino Médio das redes pública e privada de Piracicaba, além de alunos de cursos técnicos e de graduação.
O projeto teve início com a participação do Hemonúcleo na formação presencial de Ciências da Natureza promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, realizada nos dias 27, 28 e 29 de maio e 1º e 2 de junho de 2026.
A participação teve como objetivo sensibilizar os professores para que a temática da doação de sangue pudesse ser trabalhada em sala de aula. A proposta é levar informação aos estudantes e estimular a formação de jovens capazes de multiplicar a mensagem sobre a importância da doação.
A partir do projeto, o Hemonúcleo vem realizando palestras em escolas públicas e particulares do município. Durante os encontros, os estudantes recebem informações sobre a importância da doação voluntária e são incentivados a compartilhar o conhecimento com familiares, amigos e outras pessoas da comunidade.
A estratégia busca fazer com que a conscientização ultrapasse o ambiente escolar e alcance diferentes públicos, formando uma rede de pessoas comprometidas com a doação.
Empresas também podem receber palestras gratuitas
O trabalho de conscientização não está restrito às escolas. O Hemonúcleo também oferece palestras gratuitas sobre a importância da doação voluntária de sangue para empresas, instituições de ensino, associações e outros grupos.
As apresentações têm duração aproximada de 30 minutos, com tempo adicional para perguntas e esclarecimento de dúvidas. Elas podem ser realizadas presencialmente ou de forma on-line, no período da manhã.
A proposta é apresentar informações sobre a doação, esclarecer dúvidas e incentivar novos voluntários. Ao mesmo tempo, o trabalho busca formar multiplicadores que possam levar a mensagem para outros ambientes.
A iniciativa também permite que empresas e instituições participem de maneira mais direta da mobilização, seja incentivando seus funcionários e integrantes a doar, seja recebendo atividades educativas sobre o tema.
Atendimento em Piracicaba
O Hemonúcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, sem necessidade de agendamento durante a semana. Aos sábados, o atendimento ocorre das 7h30 às 12h, mediante agendamento.
O agendamento pode ser realizado pela plataforma do Hemocentro da Unicamp ou pelo WhatsApp (19) 99699-2160.
A unidade está na Avenida Independência, 953, bairro Alto, dentro da Santa Casa de Piracicaba. O estacionamento é gratuito para os doadores. O endereço e os horários também são confirmados na página oficial de locais de coleta do Hemocentro da Unicamp.
Orientações antes da doação
Para realizar a doação, é necessário apresentar documento de identidade original com foto, como RG ou CNH.
Não é necessário estar em jejum. A recomendação é fazer uma refeição leve antes da doação e evitar o consumo de alimentos gordurosos.
Quem apresentou sintomas gripais nos últimos 14 dias não deve realizar a doação, conforme as orientações fornecidas para a ação. Pessoas que passaram por endoscopia ou colonoscopia devem aguardar quatro meses após o procedimento.
Também é recomendado evitar fumar nas duas horas anteriores à doação.
Antes da coleta, todos os candidatos passam por etapas de cadastro, pré-triagem e entrevista. São avaliadas condições de saúde e possíveis impedimentos temporários ou definitivos, sempre com o objetivo de garantir a segurança do doador e de quem receberá o sangue.
Solidariedade que começa no trabalho
Com a Caravana Solidária, o Hemonúcleo busca transformar a vontade de doar em uma oportunidade concreta. O transporte facilita o deslocamento, enquanto as ações educativas ajudam a levar informação para quem ainda não conhece a importância da doação voluntária.
A iniciativa também mostra que a mobilização pode acontecer em diferentes espaços. No trabalho, o funcionário pode contar com o transporte para chegar ao Hemonúcleo. Nas escolas, os estudantes são incentivados a se tornar multiplicadores. Nas empresas e instituições, as palestras ajudam a ampliar o conhecimento sobre o tema.
O objetivo final é fortalecer uma cultura de doação voluntária e regular, contribuindo para que os estoques de sangue tenham reposição contínua.
Para o Hemonúcleo, a participação da população é essencial. E, diante da necessidade de todos os tipos sanguíneos, especialmente O-, O+, A+ e A-, cada doador pode representar uma contribuição importante para a manutenção dos estoques e para o atendimento de pacientes que dependem das transfusões.
Serviço
Hemonúcleo de Piracicaba
Endereço: Avenida Independência, 953, bairro Alto, dentro da Santa Casa de Piracicaba
Estacionamento: gratuito para doadores
Segunda a sexta: 7h30 às 13h, sem necessidade de agendamento
Sábados: 7h30 às 12h, com agendamento
WhatsApp: (19) 99699-2160
Agendamento: plataforma do Hemocentro da Unicamp
Informações: https://www.hemocentro.unicamp.br/perguntas-frequentes/criterios-para-doacao-de-sangue/
Empresas, escolas, instituições de ensino, associações e outros grupos interessados nas palestras gratuitas de conscientização podem procurar o Hemonúcleo para obter informações e organizar a atividade.