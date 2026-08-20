Doar sangue é um gesto voluntário que pode ajudar pacientes que precisam de transfusões em diferentes situações. Para ampliar o número de doadores e facilitar o acesso da população ao serviço, o Hemonúcleo de Piracicaba desenvolve uma série de ações de conscientização, entre elas a Caravana Solidária, que aproxima trabalhadores da doação de sangue.

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A iniciativa foi pensada para facilitar a participação de funcionários que desejam doar, mas podem encontrar dificuldades para se deslocar até o Hemonúcleo durante a rotina de trabalho. Por meio da ação, um táxi busca os funcionários diretamente em seus locais de trabalho e realiza o transporte até a unidade.