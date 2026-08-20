O vinagre branco pode ser usado por algumas pessoas como alternativa ao amaciante durante a lavagem de roupas. Adicionado no compartimento destinado ao amaciante, o produto participa do ciclo de enxágue e pode ajudar a reduzir resíduos de sabão que permanecem nas fibras dos tecidos, contribuindo para um toque mais macio após a lavagem.

O efeito está relacionado ao ácido acético presente no vinagre, que ajuda a neutralizar parte dos resíduos deixados por produtos de limpeza. Por isso, o uso no enxágue também pode contribuir para diminuir alguns odores desagradáveis que permanecem nas peças. O resultado, no entanto, depende do tipo de tecido, da quantidade de produto utilizada e das características da lavagem.

Para testar a alternativa, o ideal é utilizar vinagre branco destilado e colocá-lo no compartimento destinado ao amaciante, para que seja liberado somente no momento do enxágue. A quantidade deve ser moderada, e as orientações do fabricante da máquina devem ser consultadas antes de transformar o procedimento em um hábito frequente.