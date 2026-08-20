O vinagre branco pode ser usado por algumas pessoas como alternativa ao amaciante durante a lavagem de roupas. Adicionado no compartimento destinado ao amaciante, o produto participa do ciclo de enxágue e pode ajudar a reduzir resíduos de sabão que permanecem nas fibras dos tecidos, contribuindo para um toque mais macio após a lavagem.
O efeito está relacionado ao ácido acético presente no vinagre, que ajuda a neutralizar parte dos resíduos deixados por produtos de limpeza. Por isso, o uso no enxágue também pode contribuir para diminuir alguns odores desagradáveis que permanecem nas peças. O resultado, no entanto, depende do tipo de tecido, da quantidade de produto utilizada e das características da lavagem.
Para testar a alternativa, o ideal é utilizar vinagre branco destilado e colocá-lo no compartimento destinado ao amaciante, para que seja liberado somente no momento do enxágue. A quantidade deve ser moderada, e as orientações do fabricante da máquina devem ser consultadas antes de transformar o procedimento em um hábito frequente.
VEJA MAIS:
- Festa do Peão de Piracicaba chega ao último fim de semana
- Aos 100 anos, Dona Maria mantém rotina ativa e espírito jovem
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Quais roupas podem ser lavadas com vinagre?
Em peças do dia a dia, como roupas de algodão, jeans, linho e alguns tecidos sintéticos, o vinagre pode ser utilizado no enxágue seguindo as recomendações da máquina e das etiquetas das peças. A alternativa, porém, não deve ser tratada como adequada para todos os tipos de tecido. Roupas delicadas, especialmente de lã e seda, podem exigir produtos específicos e cuidados diferentes.
Outro ponto importante é evitar misturas. O vinagre não deve ser combinado com água sanitária ou outros produtos à base de cloro, pois a combinação pode liberar gases irritantes e perigosos. Também não é indicado colocar vinagre junto ao sabão no mesmo compartimento, já que cada produto deve atuar em uma etapa diferente da lavagem.
O uso do vinagre também é associado à limpeza da própria máquina, mas esse procedimento merece atenção. Alguns fabricantes não recomendam o contato frequente de substâncias ácidas com componentes do equipamento, como borrachas e vedações. Por isso, antes de utilizar o produto para higienizar o tambor ou outras partes internas, é importante verificar as instruções específicas do modelo.
Assim, o vinagre pode ser uma alternativa para quem deseja experimentar uma rotina diferente de lavagem, principalmente durante o enxágue. Ele pode ajudar a reduzir resíduos e odores, mas não precisa ser encarado como substituto obrigatório do amaciante. A melhor escolha depende do tipo de roupa, do resultado desejado e das recomendações do fabricante da máquina.