Os bancários da base do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região aprovaram a adesão à paralisação nacional de 24 horas marcada para esta quinta-feira (20). A decisão foi tomada durante votação realizada na segunda-feira (17), após a categoria analisar a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) na Campanha Nacional dos Bancários 2026.
Segundo o resultado divulgado pelo sindicato, 95,64% dos bancários de Piracicaba e região rejeitaram a proposta da Fenaban, enquanto 86,18% aprovaram a paralisação.
Com a mobilização, as agências bancárias da região podem ter o atendimento presencial afetado nesta quinta-feira. A paralisação terá duração de 24 horas.
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Votação ocorreu nesta segunda-feira
A mobilização nacional envolveu bancários de diferentes regiões do país. Antes das assembleias, cerca de 500 representantes de sindicatos de bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul participaram de uma plenária virtual organizada pela Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Feeb-SP/MS).
O encontro reuniu presidentes, vice-presidentes e diretores das entidades para discutir a proposta apresentada pela Fenaban e os próximos encaminhamentos da campanha.
Após a plenária, os sindicatos realizaram assembleias e disponibilizaram canais de votação virtual para que os trabalhadores avaliassem a proposta e decidissem sobre a paralisação nacional.
Proposta da Fenaban é rejeitada
De acordo com o Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região, a proposta apresentada pela Fenaban foi rejeitada pela maioria dos trabalhadores que participaram da votação.
Entre os pontos questionados pelo movimento sindical estão as diferenças regionais previstas para determinados benefícios, especialmente os valores dos tíquetes de alimentação e refeição.
Segundo a entidade, a proposta estabelece condições diferentes conforme a região do país, o que, na avaliação do sindicato, cria diferenças entre profissionais que exercem a mesma função.
Agências podem ter atendimento afetado
A paralisação está prevista para ocorrer durante toda a quinta-feira (20). Com a adesão dos bancários, as agências da base de Piracicaba e região podem funcionar sem atendimento presencial ou ter alterações no serviço durante o período.
O movimento sindical afirma que a paralisação faz parte da Campanha Nacional dos Bancários 2026 e busca pressionar pela continuidade das negociações com a Fenaban.
Segundo o sindicato, a mobilização não tem como objetivo interromper permanentemente os serviços bancários, mas marcar a posição dos trabalhadores durante as negociações.
Atendimento à população
A entidade também afirma que parte da população ainda utiliza as agências e os espaços físicos dos bancos para realizar operações e resolver demandas que exigem atendimento presencial.
Por esse motivo, a paralisação poderá afetar temporariamente os serviços realizados diretamente nas unidades físicas. Os canais digitais e demais alternativas de atendimento dos bancos podem continuar disponíveis, conforme o funcionamento de cada instituição.
A paralisação de 24 horas está prevista para esta quinta-feira (20), enquanto as negociações entre representantes dos bancários e da Fenaban seguem no âmbito da Campanha Nacional dos Bancários 2026.
Fonte: SINDBAN