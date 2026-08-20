Os bancários da base do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região aprovaram a adesão à paralisação nacional de 24 horas marcada para esta quinta-feira (20). A decisão foi tomada durante votação realizada na segunda-feira (17), após a categoria analisar a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) na Campanha Nacional dos Bancários 2026.

Segundo o resultado divulgado pelo sindicato, 95,64% dos bancários de Piracicaba e região rejeitaram a proposta da Fenaban, enquanto 86,18% aprovaram a paralisação.

Com a mobilização, as agências bancárias da região podem ter o atendimento presencial afetado nesta quinta-feira. A paralisação terá duração de 24 horas.