Uma das medidas estabelece limites para operações realizadas a partir de celulares ou outros dispositivos que ainda não estejam cadastrados na instituição financeira. Nesses casos, o valor máximo permitido é de R$ 200 por transação e de R$ 1 mil por dia. Para movimentações acima desses valores, o aparelho precisa ser previamente registrado no banco.

O Pix passou a contar com regras de segurança mais rígidas em 2026. As mudanças determinadas pelo Banco Central (BC) têm como principal objetivo dificultar golpes e fraudes e aumentar as chances de recuperação do dinheiro em casos de transferências feitas de forma indevida.

A regra foi criada para dificultar a ação de criminosos que conseguem obter credenciais bancárias de vítimas e tentam acessar as contas a partir de aparelhos desconhecidos. As instituições financeiras também podem estabelecer limites menores quando não conseguem identificar adequadamente o dispositivo utilizado na operação.

Outra mudança importante está no chamado Mecanismo Especial de Devolução (MED). O sistema passou a permitir um rastreamento mais eficiente do dinheiro transferido em golpes. A intenção é acompanhar os recursos mesmo quando eles são rapidamente enviados para outras contas, dificultando a estratégia utilizada por criminosos para esconder o valor desviado.

Na prática, o novo mecanismo aumenta a possibilidade de bloquear e recuperar valores que tenham sido movimentados por diferentes contas depois da fraude. A medida busca reduzir o número de golpes que terminam com prejuízo definitivo para as vítimas.