Após a dramática vitória por 1 a 0 diante do Comercial, na terça-feira (18) à noite, em Ribeirão Preto, o XV de Piracicaba vai precisar de mais um resultado positivo, agora contra o União São João, neste sábado (22), diante de seu torcedor, para garantir a classificação ao “mata-mata” da Copa Paulista.
A equipe ainda está na lanterna do Grupo 2, com cinco pontos, mas se bater o time de Araras, na última rodada da fase de classificação, estará qualificado à segunda etapa do torneio paulista. Assim, com mais uma vitória, o Nhô Quim seguirá na luta pelo bicampeonato seguido da Copa Paulista e o quarto de sua história.
Para isso, o clube apoio do seu torcedor nesta partida decisiva e a diretoria espera que o Barão esteja lotado. Os ingressos já estão à venda na secretaria do estádio municipal e on-line, pelo site da Total Ticket. A comercialização presencial nesta quinta-feira das 9h às 18h, e na sexta-feira das 9h às 18h.
No dia do jogo, o atendimento no local será das 9h às 13h, horário em que as bilheterias serão abertas, permanecendo assim até o intervalo do jogo. Os preços são os mesmos estipulados anteriormente, ou seja: Setor Unimed (cativa) – R$ 40 in-teira e R$ 20 meia; Setor 1 (cadeiras laterais pretas) – R$ 30 inteira e R$ 15 meia; Setores Aversa Motos e Honda Aversa (geral) – R$ 20 inteira e R$ 10 meia; e Setor Memorial (visitantes) – R$ 20 inteira e R$ 10 meia.
A equipe estava em sua situação delicada no certame, com apenas dois pontos em quatro partidas e necessitava vencer o Comercial na terçafeira. E isso aconteceu. O placar de 1 a 0 diante dos anfitriões levou o XV de Novembro a depender somente de suas forças na rodada final, que terá todos os jogos no mesmo dia de horário – neste sábado, às 15h.
Confira os outros jogos: Noroeste x Comercial, em Bauru; Grêmio Prudente x Marília, em Presidente Prudente; Linense x Bandeirante, em Lins; Juventus x Osasco Sporting; Primavera x Paulista; Santo André x EC São Bernardo; São José x São Caetano
SERVIÇO
Venda de ingressos XV de Piracicaba x União São João – Copa Paulista – 6ª rodada; Data da partida: 22/08/2026; Horário: 15h; Local: Estádio Municipal Barão da Serra Negra, Piracicaba; Vendas online: www.totalticket.com.br