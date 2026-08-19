Após a dramática vitória por 1 a 0 diante do Comercial, na terça-feira (18) à noite, em Ribeirão Preto, o XV de Piracicaba vai precisar de mais um resultado positivo, agora contra o União São João, neste sábado (22), diante de seu torcedor, para garantir a classificação ao “mata-mata” da Copa Paulista.

A equipe ainda está na lanterna do Grupo 2, com cinco pontos, mas se bater o time de Araras, na última rodada da fase de classificação, estará qualificado à segunda etapa do torneio paulista. Assim, com mais uma vitória, o Nhô Quim seguirá na luta pelo bicampeonato seguido da Copa Paulista e o quarto de sua história.

Para isso, o clube apoio do seu torcedor nesta partida decisiva e a diretoria espera que o Barão esteja lotado. Os ingressos já estão à venda na secretaria do estádio municipal e on-line, pelo site da Total Ticket. A comercialização presencial nesta quinta-feira das 9h às 18h, e na sexta-feira das 9h às 18h.