O emoji de "chorando muito" (😭) foi o mais usado em 2025, segundo uma análise publicada pelo The New York Times. O levantamento cruzou informações do Google e do Reddit e apontou uma mudança no comportamento de usuários, especialmente entre os mais jovens.

O 😭 ultrapassou os emojis "rolando de rir" (🤣) e "chorando de rir" (😂), que apareceram entre os mais utilizados em anos anteriores. A mudança estaria relacionada principalmente ao uso do emoji por adolescentes.

Para esse público, o 😭 ganhou diferentes interpretações e pode ser utilizado quando uma situação é engraçada, emocionante, constrangedora ou tão intensa que provoca vontade de chorar.