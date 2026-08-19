O emoji de "chorando muito" (😭) foi o mais usado em 2025, segundo uma análise publicada pelo The New York Times. O levantamento cruzou informações do Google e do Reddit e apontou uma mudança no comportamento de usuários, especialmente entre os mais jovens.
O 😭 ultrapassou os emojis "rolando de rir" (🤣) e "chorando de rir" (😂), que apareceram entre os mais utilizados em anos anteriores. A mudança estaria relacionada principalmente ao uso do emoji por adolescentes.
Para esse público, o 😭 ganhou diferentes interpretações e pode ser utilizado quando uma situação é engraçada, emocionante, constrangedora ou tão intensa que provoca vontade de chorar.
Para identificar as tendências, o jornal analisou uma amostra anônima de 665 milhões de emojis utilizados por usuários do Gboard, teclado do Google presente em grande parte dos aparelhos com sistema Android.
Como os dados não apresentam informações demográficas dos usuários, a análise também considerou discussões e publicações do Reddit para observar como diferentes gerações empregam os emojis.
Mudanças no jeito de usar emojis
A linguista Sali A. Tagliamonte, da Universidade de Toronto, aponta que as mulheres jovens estão entre os principais grupos responsáveis pelas transformações na linguagem digital.
Segundo a análise, os padrões de comunicação tendem a se tornar mais estáveis conforme as pessoas envelhecem. Isso ajudaria a explicar a permanência de emojis como 🤣 e 😂 entre usuários mais velhos, enquanto os mais jovens adotam novas formas de expressão.
O resultado mostra como os emojis deixaram de ter apenas um significado literal e passaram a funcionar como elementos de linguagem, capazes de representar diferentes sentimentos dependendo do contexto.
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Emojis que estão ganhando espaço
Os dados do Google também revelaram quais símbolos tiveram maior crescimento de utilização em 2025.
O emoji da "flor murcha" (🥀), associado normalmente à tristeza, desilusão ou desolação, foi o que apresentou o maior avanço. Uma das tendências identificadas foi seu uso como alternativa ao coração partido (💔).
Na sequência aparece o emoji de "mão com dedo indicador e polegar cruzados" (🫰), gesto que ganhou popularidade internacional, especialmente impulsionado pelo K-pop.
A bandeira do Brasil (🇧🇷) aparece como o terceiro emoji que mais cresceu no período. O resultado coloca o símbolo brasileiro entre as maiores altas registradas na utilização de emojis em 2025.