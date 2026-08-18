SRA. ABINOAN DA SILVA Faleceu dia 17/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e filha do Sr. Salvador Luiz da Silva e da Sra. Benedita Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Kayky Fernando da Silva casado com Lauane Stefani Theodoro Viana da Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ANTONIA JEREMIAS DE MORAIS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Jeremias e da Sra. Luiza Reicher, era viúva do Sr. Reneé Franco de Morais; deixa as filhas: Cristiane Aparecida Donizete Morais Santos, casada com o Sr. Donizete Mauricio dos Santos e Nadia Benedita Morais Petrocelli, casada com o Sr. Josué Elias Petrocelli. Deixa netos, bisnetos, irmã, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. BENEDICTO ROQUE DINIZ Faleceu dia 18/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúvo da Sra. Inês Correa. Era filho do Sr. Manoel José Diniz e da Sra. Rosa Duarte, falecidos. Deixa os filhos: Ana Maria Deniz casada com Celso Cesar Bento; Daniel Lucas Camargo casado com Adriana de Lima Camargo; Joberto Diniz viúvo de Roseli Diniz; João Manoel Diniz viúvo de Domingas Diniz. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Jasmim, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.