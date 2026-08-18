SRA. ABINOAN DA SILVA Faleceu dia 17/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e filha do Sr. Salvador Luiz da Silva e da Sra. Benedita Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Kayky Fernando da Silva casado com Lauane Stefani Theodoro Viana da Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ANTONIA JEREMIAS DE MORAIS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Jeremias e da Sra. Luiza Reicher, era viúva do Sr. Reneé Franco de Morais; deixa as filhas: Cristiane Aparecida Donizete Morais Santos, casada com o Sr. Donizete Mauricio dos Santos e Nadia Benedita Morais Petrocelli, casada com o Sr. Josué Elias Petrocelli. Deixa netos, bisnetos, irmã, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. BENEDICTO ROQUE DINIZ Faleceu dia 18/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúvo da Sra. Inês Correa. Era filho do Sr. Manoel José Diniz e da Sra. Rosa Duarte, falecidos. Deixa os filhos: Ana Maria Deniz casada com Celso Cesar Bento; Daniel Lucas Camargo casado com Adriana de Lima Camargo; Joberto Diniz viúvo de Roseli Diniz; João Manoel Diniz viúvo de Domingas Diniz. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Jasmim, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. BENEDITO JOAQUIM VIEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Antonio Joaquim Vieira e da Sra. Maria Benedita de Jesus, era casado com a Sra. Maria Jose Vieira; deixa os filhos: Sonia Maria Vieira Margiotta; Sueli Aparecida Vieira; Valdecir Vieira; Valdemir Vieira; Juliana Vieira Pereira e Valdinei Vieira. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. DULCELINA JOSÉ MIGUEL Faleceu anteontem, na cidade de Mogi das Cruzes/SP, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Henrique Jose Miguel e da Sra. Olivia Alves Miguel, era casada com o Sr. Geraldino Patricio de Oliveira; deixa os filhos: Izildinha Aparecida Bernardes da Costa; João Bernardes da Costa Filho, casado com a Sra. Denise Alves da Silva Costa e Francisco Ventura Cavalcanti Filho. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. EDINA NERIS DA SILVA Faleceu dia 17/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era filha do Sr. Armando Dilva de Oliveira e da Sra. Valdite Neris da Silva, falecidos. Deixa o filho: Wallace Silva Scramim. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/08/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. FRANCISCA LUZIA DOS CAMPOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Francisco Soares de Holanda e da Sra. Luzia Maria da Conceição, era viúva do Sr. Joaquim Jose dos Campos; deixa os filhos: Cineas; Eronias; Maria de Jesus; Alzira; Maria das Graças; Cristina; Zilma; Jose (falecido); Lidia (falecida) e Antonio (falecido). Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Iracemápolis/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JESSICA FERNANDA SOUZA DE OLIVEIRA BONI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 33 anos, filha do Sr. João Antonio de Oliveira e da Sra. Eleania Maria Souza, era casada com o Sr. Leandro Ribeiro Boni; deixa a filha: Livia Vitoria de Oliveira Ribeiro. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 17h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ LUIZ INFANTOZZI TEIXEIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Arnaldo Silveira Teixeira e da Sra. Ruth Infantozzi Teixeira, era viúvo da Sra. Maria Marina Ferrari Teixeira; deixa a filha: Pollyana Ferrari Teixeira. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 13h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.