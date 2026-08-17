Você mora em um dos bairros mais valorizados de Piracicaba? Uma análise da Frias Neto Consultoria de Imóveis aponta cinco regiões que se destacam pelos valores dos imóveis nos segmentos de médio e alto padrão: São Dimas, Nova Piracicaba, Jardim Elite, Alto e Alemães.
A classificação considera a leitura de mercado da empresa, levando em conta fatores como procura, padrão predominante dos imóveis, liquidez, carteira da imobiliária e presença de produtos de maior valor. A Frias Neto ressalta que o levantamento não substitui uma avaliação individual de cada imóvel.
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Nos lançamentos verticalizados de médio-alto padrão localizados nessas regiões, os valores observados pela empresa ficam entre R$ 12 mil e mais de R$ 14 mil por metro quadrado, dependendo do produto, localização, padrão e estágio da obra. A faixa é uma referência para esse segmento e não representa a média de todos os imóveis dos bairros.
São Dimas está entre os bairros de maior valor imobiliário de Piracicaba.
Na lista, o São Dimas aparece em primeiro lugar. A região tem como diferenciais a proximidade com o Centro, a Esalq/USP, o comércio e os serviços. A oferta limitada de imóveis novos e a demanda diversificada também ajudam a sustentar a liquidez e os valores praticados. Em seguida aparece o Nova Piracicaba, de perfil residencial consolidado e com forte presença de imóveis de padrão superior. O Jardim Elite ocupa a terceira posição, favorecido pela proximidade do Centro e do São Dimas, além da oferta de apartamentos e casas em uma área já estruturada.
O Alto aparece na quarta colocação. Tradicional na cidade, o bairro possui infraestrutura consolidada e oferta de imóveis de maior padrão. Já o Alemães, que fecha a lista, também está inserido em uma área central consolidada, com estoque de imóveis de padrão superior, proximidade de serviços e procura recorrente por sua localização.
O que explica a valorização?
A localização é um dos principais fatores apontados pela Frias Neto para explicar a diferença de preços entre as regiões. Bairros próximos ao Centro, à Esalq/USP, aos corredores comerciais e a serviços consolidados oferecem mais conveniência e reduzem o tempo de deslocamento. Em áreas já ocupadas, a menor disponibilidade de terrenos também limita a expansão da oferta e tende a preservar o valor dos imóveis bem localizados.
Além disso, características dos próprios empreendimentos ganharam peso na decisão dos compradores. Segurança, arquitetura, lazer, infraestrutura condominial, sustentabilidade, automação e espaços adaptados ao trabalho remoto estão entre os atributos que podem influenciar a procura por imóveis de maior padrão.
“Piracicaba combina dois movimentos: de um lado, há bairros centrais e consolidados que funcionam como teto de preço do mercado local. De outro, há bairros em expansão em que novos empreendimentos, mobilidade, infraestrutura, comércio e proximidade dos polos de trabalho podem gerar maior aceleração percentual”, explicou a Frias Neto.
Campestre está entre os bairros com maior valorização.
Isso significa que os bairros com imóveis mais caros não são necessariamente os que mais valorizaram. Na análise da empresa, o Campestre se destaca pelo ritmo de valorização, com índice indicado de mais de 8% ao ano. O movimento está associado à expansão de condomínios e à procura por segurança, áreas verdes e um perfil residencial de baixa densidade. A estimativa da Frias Neto para o Campestre fica entre R$ 3,5 mil e R$ 5 mil por metro quadrado, dependendo das características do imóvel.
Santa Terezinha apresenta diversas opções de imóveis custo-benefício.
Para quem busca alternativas mais acessíveis, Santa Terezinha aparece entre os destaques. A região concentra lançamentos e possui oferta diversificada, incluindo apartamentos a partir de R$ 130 mil em produtos elegíveis às regras vigentes de habitação. Na Paulicéia, há referências de apartamentos a partir de R$ 265 mil, enquanto o Jardim Diamante aparece com estimativa próxima de R$ 3.300 por metro quadrado.
Piracicamirim, Cambuy, Tupi, Vila Industrial e Perdizes também são citados entre os bairros com oferta mais diversificada e infraestrutura em evolução. A empresa ressalta que custo-benefício não significa apenas encontrar o menor preço: condomínio, IPTU, transporte, qualidade do entorno, padrão construtivo e liquidez também devem entrar na conta.
Para o médio e longo prazo, Parque Jardim Jupiá, Piracicamirim, Cambuy e Jardim Diamante aparecem como principais vetores de potencial valorização. A avaliação considera a combinação entre preço de entrada, expansão urbana e possibilidade de crescimento. No Jupiá, por exemplo, há concentração de novos projetos residenciais; o Piracicamirim se beneficia da conexão com a zona leste e áreas de emprego; e Cambuy e Jardim Diamante avançam com novas moradias, urbanização e equipamentos de conveniência.
A região da Beira Rio e da Rua do Porto também é apontada como uma área com potencial de maior atratividade a partir do projeto de requalificação urbana apresentado pela Prefeitura. A proposta prevê 210.509,27 metros quadrados, com espaços de lazer, turismo, gastronomia, cultura e uma ciclofaixa de aproximadamente 8,5 quilômetros. A própria Frias Neto ressalta, porém, que o impacto nos preços deve ser tratado como potencial, e não como valorização já registrada.
Crescimento da cidade movimenta o mercado
A expansão imobiliária ocorre em um cenário de crescimento populacional e econômico de Piracicaba. A cidade passou de 423.323 habitantes no Censo de 2022 para uma estimativa de 440.835 moradores em 2025. O material também aponta PIB de R$ 44,35 bilhões em 2023, PIB per capita de R$ 104.770 e mais de 70 mil empresas ativas em 2025.
Esse cenário amplia a base potencial de demanda por moradia, locação, comércio e serviços. Ao mesmo tempo, novos empreendimentos, infraestrutura, mobilidade e proximidade de áreas de emprego ajudam a formar novos vetores de crescimento imobiliário.
Um levantamento divulgado em 2023 apontou alta de 38% no preço médio do metro quadrado de Piracicaba entre 2022 e 2023, passando de R$ 5.611 para R$ 7.720. O dado, porém, é histórico e reúne diferentes segmentos do mercado, com influência da comercialização de imóveis novos de luxo e superluxo. Por isso, não representa uma valorização atual de todos os bairros.
A Frias Neto ressalta ainda que não existe, até o momento, uma série pública, homogênea e atualizada que permita comparar integralmente os bairros da cidade por preço efetivamente transacionado e valorização acumulada no mesmo período. Assim, os bairros apontados nesta reportagem representam a leitura de mercado da Frias Neto para os segmentos de médio e alto padrão, e não um ranking oficial de preços dos imóveis de Piracicaba.