Na lista, o São Dimas aparece em primeiro lugar. A região tem como diferenciais a proximidade com o Centro, a Esalq/USP, o comércio e os serviços. A oferta limitada de imóveis novos e a demanda diversificada também ajudam a sustentar a liquidez e os valores praticados. Em seguida aparece o Nova Piracicaba, de perfil residencial consolidado e com forte presença de imóveis de padrão superior. O Jardim Elite ocupa a terceira posição, favorecido pela proximidade do Centro e do São Dimas, além da oferta de apartamentos e casas em uma área já estruturada.

O Alto aparece na quarta colocação. Tradicional na cidade, o bairro possui infraestrutura consolidada e oferta de imóveis de maior padrão. Já o Alemães, que fecha a lista, também está inserido em uma área central consolidada, com estoque de imóveis de padrão superior, proximidade de serviços e procura recorrente por sua localização.

O que explica a valorização?

A localização é um dos principais fatores apontados pela Frias Neto para explicar a diferença de preços entre as regiões. Bairros próximos ao Centro, à Esalq/USP, aos corredores comerciais e a serviços consolidados oferecem mais conveniência e reduzem o tempo de deslocamento. Em áreas já ocupadas, a menor disponibilidade de terrenos também limita a expansão da oferta e tende a preservar o valor dos imóveis bem localizados.