Na noite desta segunda-feira (17) Elton Fernandes Luiz, 42 anos, morreu na hora depois de bater a moto na traseira de um caminhão na Rodovia José Santa Rosa.
Ele era pedreiro, morava perto do Bairro dos Frades e estava voltando do trabalho. Pilotava uma Honda XRE 300 na Limeira- Artur Nogueira, na região de Piracicaba.
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No km 10, em plena subida, Elton bateu no caminhão basculante carregado de esterco que ia devagar na frente. A batida foi seca. Forte.
Com o impacto, a moto ficou toda destruída e o corpo dele caiu no asfalto. Quando o Samu chegou, o médico só teve que constatar o óbito.
O caminhoneiro parou assustado. Desceu e encontrou a cena: moto arrebentada e o trabalhador caído na pista.
A PM isolou o local. A perícia vai dizer o que exatamente causou a batida.