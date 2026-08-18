18 de agosto de 2026
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PANCADA FATAL

Pedreiro morre na volta do serviço ao bater moto em caminhão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O motociclista de 42 anos morreu no local.
O motociclista de 42 anos morreu no local.

  Na noite desta segunda-feira (17) Elton Fernandes Luiz, 42 anos, morreu na hora depois de bater a moto na traseira de um caminhão na Rodovia José Santa Rosa.

Ele era pedreiro, morava perto do Bairro dos Frades e estava voltando do trabalho. Pilotava uma Honda XRE 300 na Limeira- Artur Nogueira, na região de Piracicaba.

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No km 10, em plena subida, Elton bateu no caminhão basculante carregado de esterco que ia devagar na frente. A batida foi seca. Forte. 

Com o impacto, a moto ficou toda destruída e o corpo dele caiu no asfalto. Quando o Samu chegou, o médico só teve que constatar o óbito.

O caminhoneiro parou assustado. Desceu e encontrou a cena: moto arrebentada e o trabalhador caído na pista.

A PM isolou o local. A perícia vai dizer o que exatamente causou a batida.

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