18 de agosto de 2026
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TRAGÉDIA

VÍDEO: Acidente mata motociclista de 18 anos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
O acidente fatal aconteceu na avenida Presidente Kennedy.
O acidente fatal aconteceu na avenida Presidente Kennedy.

  A vida dele acabou em segundos.Na tarde desta terça-feira (18), um jovem de 18 anos morreu em um acidente gravíssimo na Avenida Presidente Kennedy, em Piracicaba.

Ele pilotava uma Honda XRE preta sentido Vila Rezende quando perdeu o controle da moto. A motocicleta saiu da pista e bateu com força contra uma árvore na calçada.

Com o impacto, o rapaz foi jogado no chão. O SAMU foi chamado e chegou rápido, mas só pôde constatar a morte no local.

Polícia Militar, Guarda Rodoviária e GTM isolaram a área. Uma viatura da Polícia Civil que passava pelo local também parou para dar apoio. A causa da perda de controle ainda vai ser investigada.

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