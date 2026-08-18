A vida dele acabou em segundos.Na tarde desta terça-feira (18), um jovem de 18 anos morreu em um acidente gravíssimo na Avenida Presidente Kennedy, em Piracicaba.
Ele pilotava uma Honda XRE preta sentido Vila Rezende quando perdeu o controle da moto. A motocicleta saiu da pista e bateu com força contra uma árvore na calçada.
Com o impacto, o rapaz foi jogado no chão. O SAMU foi chamado e chegou rápido, mas só pôde constatar a morte no local.
Polícia Militar, Guarda Rodoviária e GTM isolaram a área. Uma viatura da Polícia Civil que passava pelo local também parou para dar apoio. A causa da perda de controle ainda vai ser investigada.