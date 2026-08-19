A Multi, antiga Multilaser, estima que poderá deixar de receber cerca de R$ 20 milhões do grupo Casas Bahia, que entrou com pedido de recuperação judicial no domingo (16). A varejista declarou à Justiça uma dívida de R$ 17,3 bilhões.

O valor informado pela empresa de tecnologia se soma aos R$ 11 milhões que já haviam sido provisionados anteriormente. Segundo a Multi, os créditos não possuem cobertura de seguro.

Apesar da exposição financeira, a companhia afirmou que o montante representa uma parcela pequena de sua carteira de recebíveis. A estimativa corresponde a aproximadamente 2,29% do saldo líquido das contas a receber e, de acordo com a empresa, não deve provocar impacto relevante em sua situação patrimonial ou nos resultados.