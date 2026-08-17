Policiais militares da 1ª Companhia do 10º BPM/I foram acionados pelo COPOM para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar.

Uma discussão entre pai e filho terminou em tentativa de homicídio e apreensão de armas, na tarde deste sábado (15), no bairro Ondas, em Piracicaba.

Segundo as informações repassadas à equipe, durante a discussão, o filho teria pegado uma arma de fogo pertencente ao pai e saído da residência.

Os policiais da equipe Delta localizaram o homem em via pública, próximo à portaria do Condomínio Ondas de Piracicaba. Durante a abordagem, foi encontrado com ele um revólver carregado com três munições.

Aos policiais, o pai contou que estava sentado no sofá mexendo no celular, quando ouviu um barulho e percebeu que o filho havia deixado a casa.Durante a abordagem, o próprio filho teria declarado aos policiais que apontou a arma para o pai e apertou o gatilho.