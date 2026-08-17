17 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NA MIRA

Filho aponta arma e puxa gatilho para o pai em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PM
As armas foram apreendidas pela polícia.
As armas foram apreendidas pela polícia.

  Uma discussão entre pai e filho terminou em tentativa de homicídio e apreensão de armas, na tarde deste sábado (15), no bairro Ondas, em Piracicaba.

LEIA MAIS

Policiais militares da 1ª Companhia do 10º BPM/I foram acionados pelo COPOM para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar.

Segundo as informações repassadas à equipe, durante a discussão, o filho teria pegado uma arma de fogo pertencente ao pai e saído da residência.

Os policiais da equipe Delta localizaram o homem em via pública, próximo à portaria do Condomínio Ondas de Piracicaba. Durante a abordagem, foi encontrado com ele um revólver carregado com três munições.

Aos policiais, o pai contou que estava sentado no sofá mexendo no celular, quando ouviu um barulho e percebeu que o filho havia deixado a casa.Durante a abordagem, o próprio filho teria declarado aos policiais que apontou a arma para o pai e apertou o gatilho.

Ainda segundo a ocorrência, o pai informou que havia outras armas e munições dentro da residência. Com a autorização dele, os policiais realizaram uma busca no imóvel e encontraram uma espingarda e outras 55 munições.

Pai e filho foram encaminhados ao Plantão Policial, juntamente com todo o armamento e as munições apreendidas. Após analisar o caso, a autoridade policial arbitrou fiança ao pai, enquanto o filho permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência foi apresentada para as providências de Polícia Judiciária.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários