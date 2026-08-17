Uma discussão entre pai e filho terminou em tentativa de homicídio e apreensão de armas, na tarde deste sábado (15), no bairro Ondas, em Piracicaba.
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Policiais militares da 1ª Companhia do 10º BPM/I foram acionados pelo COPOM para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar.
Segundo as informações repassadas à equipe, durante a discussão, o filho teria pegado uma arma de fogo pertencente ao pai e saído da residência.
Os policiais da equipe Delta localizaram o homem em via pública, próximo à portaria do Condomínio Ondas de Piracicaba. Durante a abordagem, foi encontrado com ele um revólver carregado com três munições.
Aos policiais, o pai contou que estava sentado no sofá mexendo no celular, quando ouviu um barulho e percebeu que o filho havia deixado a casa.Durante a abordagem, o próprio filho teria declarado aos policiais que apontou a arma para o pai e apertou o gatilho.
Ainda segundo a ocorrência, o pai informou que havia outras armas e munições dentro da residência. Com a autorização dele, os policiais realizaram uma busca no imóvel e encontraram uma espingarda e outras 55 munições.
Pai e filho foram encaminhados ao Plantão Policial, juntamente com todo o armamento e as munições apreendidas. Após analisar o caso, a autoridade policial arbitrou fiança ao pai, enquanto o filho permaneceu à disposição da Justiça.
A ocorrência foi apresentada para as providências de Polícia Judiciária.