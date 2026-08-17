Entre as lembranças mais marcantes do passado estão os bailes que frequentava com os irmãos. Para chegar às festas, eles encaravam uma verdadeira aventura: caminhavam cerca de 18 quilômetros entre a fazenda e a cidade. “Momentos inesquecíveis foram os bailes junto com meus irmãos, numa aventura que andávamos da fazenda até a cidade, 18 km. Mas foi muito bom”, relembrou.

Aos 100, ela continua na ativa

A rotina atual de Maria também surpreende. Mesmo depois de completar um século, ela continua fazendo diversas tarefas da casa. Ela lava roupa, cozinha, prepara biscoitos, doces e bolos e ainda se diverte com palavras cruzadas. Nos últimos anos, também passou a aproveitar uma novidade que não fazia parte de sua juventude: a tecnologia.

“Hoje, com a tecnologia tão avançada, estou curtindo o meu celular”, contou. A disposição de Maria foi justamente o que chamou a atenção da afilhada Fabiana Lima, responsável por entrar em contato com o Jornal de Piracicaba para compartilhar a história da centenária.