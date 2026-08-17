Aos 100 anos, Maria Nascimento Detomazi ainda se sente jovem. Nascida em Santa Rita do Passa Quatro (SP), a piracicabana de coração mantém uma rotina ativa, cozinha, lava roupa, prepara doces e bolos, resolve palavras cruzadas e até aproveita o celular. Neste sábado (15), ela celebrou 1 século de vida cercada pela família e por histórias que atravessam gerações.
“Me sinto como se fosse ainda jovem. Os anos se passaram, mas o espírito continua jovem em mim”, contou Maria. Ainda criança, ela se mudou para a fazenda do avô, onde passou boa parte da infância e juventude. Foi também no campo que conheceu o marido, Domingos Detomazi, enquanto cuidava do jardim.
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Durante a juventude, Maria trabalhou muito na roça. A rotina era puxada, mas ela ainda encontrava tempo para cuidar das flores e do jardim. Foi justamente nesse período que conheceu o homem com quem viveria por 33 anos. Domingos morreu em 1981, ainda muito jovem. Mesmo diante da perda, Maria seguiu em frente e continuou construindo sua história.
Entre as lembranças mais marcantes do passado estão os bailes que frequentava com os irmãos. Para chegar às festas, eles encaravam uma verdadeira aventura: caminhavam cerca de 18 quilômetros entre a fazenda e a cidade. “Momentos inesquecíveis foram os bailes junto com meus irmãos, numa aventura que andávamos da fazenda até a cidade, 18 km. Mas foi muito bom”, relembrou.
Aos 100, ela continua na ativa
A rotina atual de Maria também surpreende. Mesmo depois de completar um século, ela continua fazendo diversas tarefas da casa. Ela lava roupa, cozinha, prepara biscoitos, doces e bolos e ainda se diverte com palavras cruzadas. Nos últimos anos, também passou a aproveitar uma novidade que não fazia parte de sua juventude: a tecnologia.
“Hoje, com a tecnologia tão avançada, estou curtindo o meu celular”, contou. A disposição de Maria foi justamente o que chamou a atenção da afilhada Fabiana Lima, responsável por entrar em contato com o Jornal de Piracicaba para compartilhar a história da centenária.
Fabiana acompanhou a comemoração dos 100 anos e registrou momentos da festa ao lado da madrinha. A celebração reuniu familiares e pessoas próximas para marcar uma data que representa um século inteiro de histórias.
Depois de 100 anos de vida, Maria não faz grandes pedidos para o futuro. Ao olhar para tudo o que viveu, prefere agradecer. “Apenas quero agradecer muito pelo dom da vida e que seja feita a vontade do Pai Eterno”, concluiu.